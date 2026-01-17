La historia de Irán

Una y otra vez Irán domina las noticias mundiales. La crisis actual no es una excepción. Lo que surgió de un ataque de los poderosos bazaris iraníes en diciembre de 2025 se ha presentado como una rebelión total contra el Estado iraní. No te equivoques. La crisis económica en el país es real y los iraníes de todos los estratos sociales se manifestaron repetidamente contra la hiperinflación y el deterioro económico de este país rico en recursos. Sin duda, también hay un serio descontento político.

Sin embargo, la narrativa sobre un posible cambio de régimen, principalmente presentada por la administración Netanyahu y publicada de forma concluyente por el diario israelí Haaretz, no es más que propaganda política. Ningún pueblo en el mundo acepta un líder impuesto desde fuera. Desde luego, no la mayoría de los iraníes, que son ferozmente nacionalistas y cuya historia moderna está plagada de movimientos hacia la independencia nacional (y regional).

Así es como se puede explicar la crisis actual (y futura) en Irán: en primer lugar, el país ha sido objetivo de uno de los regímenes de sanciones más completos de la historia moderna, que ha agotado en gran medida los recursos de la clase media. La combinación de esta presión económica sistemática liderada por Estados Unidos y el continuo descontento político por la falta de reforma ha provocado y seguirá provocando protestas contra el Estado.

En segundo lugar, todo esto ocurre en el contexto de una batalla geopolítica más amplia, donde países como Venezuela e Irán son atacados no porque sean particularmente autoritarios. Irán y Venezuela, dos países ricos en recursos, son clave para el dominio imperial de sus respectivas regiones y por eso son atacados con tanta arbitrariedad.

Sin embargo, al final, el mero hecho de que en Irán (y Venezuela) el compromiso con la independencia esté institucionalizado e ideológicamente sea relevante explica por qué no ha habido —ni habrá ningún cambio de régimen impulsado por ambiciones imperiales—. Por desgracia, mucha gente morirá. Esta es la verdadera tragedia que estamos presenciando. Esta muerte y destrucción sin sentido debería obligarnos a todos a priorizar la verdad: de hecho, la historia nos muestra claramente que ni los iraníes ni los venezolanos aceptarán imposiciones forzadas desde fuera.

Por Arshin Adib-Moghaddam, autor de “¿Qué es Irán?” y profesor de Filosofías Comparadas y Pensamiento Global en la SOAS de la Universidad de Londres.