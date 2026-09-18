SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La licencia social de la inteligencia artificial

    Tomás SánchezPor 
    Tomás Sánchez

    Anthropic escogió a Chile, entre nueve países del mundo, para instalar el primer Claude Impact Lab de Latinoamérica. El objetivo es traducir la regulación financiera a un lenguaje que la gente entienda, con la CMF, el SII y el Sernac sentados a la mesa. Es la señal que un país chico necesita. No fabricamos los modelos, pero sí podemos ser el lugar donde se prueban primero.

    El problema es el contexto ciudadano en el que se da este titular. La encuesta ICSOH-UDP de agosto, aplicada por Ipsos a 1.500 personas, muestra un país que usa la IA y desconfía de ella al mismo tiempo: 69% la usó en los últimos seis meses, pero la desconfianza (44%) duplica al entusiasmo (22%). Y el dato que debiera incomodarnos: 76% cree que beneficia sobre todo a quienes tienen más recursos, y 73% que favorece más a las empresas que al Estado. Ocho de cada diez quieren que la ley garantice atención humana en bancos y servicios públicos. ¿Rechazo a la tecnología? ¿Desconfianza en sus resultados? ¿Está justificada?

    Probablemente esto se pone más cuesta arriba cuando la última semana la discusión mundial sobre IA ha tomado ribetes distópicos.

    Estados Unidos va un par de pasos más adelante, y vale la pena mirar que es lo que está pasando. En el país del norte la oposición a que se instale un data center en la propia comuna saltó de 49% a 61% en cuatro meses. Lo notable es que la opinión general sobre IA no se movió en ese mismo período. Lo que se movió fue la tolerancia a la infraestructura: el fierro, el agua, la electricidad. El rechazo no llegó con el debate sobre el futuro del trabajo, sino cuando el proyecto aterrizó en el barrio, transversal a demócratas, republicanos e independientes. Este será uno de los grandes temas de las elecciones de medio termino.

    En Chile ya tuvimos el ensayo sobre esto. El data center de Google en Cerrillos acumuló cuatro años de conflicto por el agua, el Tribunal Ambiental anuló su aprobación y la construcción quedó en pausa. No lo detuvo la falta de permisos ambientales sino la falta de permiso social, que es otra cosa y que no otorga ninguna autoridad.

    Acá viene la parte incómoda para quienes estamos en esto. Un estudio de MAS Analytics muestra que, si bien, la gran mayoría de las empresas chilenas ya ha explorado el uso de IA, un 28% ha implementado más allá de un piloto, y solo un 3,6% ha escalado iniciativas con retorno medible. Es decir, estamos pidiendo licencia social para una transformación cuyo beneficio todavía no somos capaces de mostrar. Sabemos que es crítico para dar un salto en nuestra productividad, permitir que nuestras empresas compitan mejor en el mundo y subir el nivel de salarios. Sin embargo, es difícil defender el próximo data center cuando no hemos explicado qué produjo el anterior.

    La licencia social no la construye el Estado ni se gana con campañas. Se logra mostrando retorno y compartiéndolo. El desafío es que hoy hay más sensación de amenaza que certezas y beneficios. Para combatir esto necesitamos abrir la conversación por ambos lados: cómo mitigar los riesgos y cómo capturar sus beneficios.

    Chile tiene una ventana de doce meses antes de que la discusión se polarice como afuera y que otras economías capturen el upside de esta tecnología. Sería una pena descubrir que el país elegido para traducir la regulación al lenguaje de la gente no supo explicarle, a esa misma gente, para qué servía todo esto.

    Por Tomás Sánchez V., socio, Valoriza; Director, Politropia.

    Más sobre:IAData CentersApoyoEncuestaSociedad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Michelle Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Kast releva defensa de la soberanía chilena en su primera Parada Militar en medio de tensiones con Argentina

    Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco

    Carabineros indagan un homicidio frustrado en Tierra Amarilla

    Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza recursos contra paralización de obras de El Olivar en Viña del Mar

    Quién es Sebastián García-Huidobro, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2026

    Lo más leído

    1.
    ¿En qué enredo nos metimos?

    ¿En qué enredo nos metimos?

    2.
    Carta a Patricio Guzmán

    Carta a Patricio Guzmán

    3.
    El Chile que celebra el 18

    El Chile que celebra el 18

    4.
    Septiembre blanco

    Septiembre blanco

    5.
    Estrecho de Magallanes: mirar hacia adentro

    Estrecho de Magallanes: mirar hacia adentro

    6.
    México y Estados Unidos: Alerta máxima

    México y Estados Unidos: Alerta máxima

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Michelle Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de la ONU
    Chile

    Michelle Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Kast releva defensa de la soberanía chilena en su primera Parada Militar en medio de tensiones con Argentina

    Carabineros indagan un homicidio frustrado en Tierra Amarilla

    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”
    Negocios

    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”

    CEP aterriza las 12 claves a considerar para el debate del Presupuesto 2027

    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El mensaje de Alejandro Domínguez a Santiago Wanderers: “El fútbol siempre da revancha; estoy muy orgulloso de ustedes”
    El Deportivo

    El mensaje de Alejandro Domínguez a Santiago Wanderers: “El fútbol siempre da revancha; estoy muy orgulloso de ustedes”

    La natación artística aporta dos medallas de oro al Team Chile en los Juegos Odesur

    Marcelino Núñez se vuelve a quedar en el banco en la derrota del Ipswich Town ante el Everton por Premier League

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?
    Cultura y entretención

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco
    Mundo

    Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco

    Tres medios de comunicación denuncian bloqueos de acceso a la Casa Blanca tras prohibición de Trump

    EE.UU. asegura haber escoltado más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?