Lo que significa un sistema de reparto para chile (I)

Desde hace tiempo se ha venido debatiendo la posibilidad de eliminar el actual sistema de AFP y cambiarlo por un sistema de reparto para nuestro país.Sin perjuicio de entrar a debatir a quien favorece más este sistema de ahorro, lo que no es el objetivo de este artículo, debemos señalar que como tal, todos los sistemas de pensiones significan o al menos deben significar un ahorro de largo plazo y en el caso concreto de nuestro país, esto es así, pues son estos ahorros y sus inversiones, las que sustentan un buen sistema financiero.

A fin de poner en números lo que esto significa para nuestro país, independiente si estamos o no de acuerdo con el actual sistema de capitalización individual que usamos en nuestro país, a continuación presento un análisis numérico que nos permite vislumbrar si es conveniente o no.

Hoy en nuestro país, hay aproximadamente 1,7 millones de mujeres mayores de 60 años y 970 mil hombres mayores de 65 años. Este es el grupo de “jubilados” o el grupo en vías de jubilarse que hemos de tener presente. Consideremos así mismo, que quienes están disponibles para trabajar son aquellas personas entre 24 y 60 años en el caso de las mujeres y entre 24 y 65 en el caso de los hombres. Entre ambos grupos, sumamos 9,8 millones de trabajadores activos.

Es importante considerar para este análisis, la tendencia del grupo de los “jubilados” pues, como grupo etario su participación porcentual sobre la totalidad de la población viene en alza y lo seguirán haciendo en el futuro. Cifras oficiales nos señalan que este grupo etario ha pasado de ser el 3,75% de la población en 1960, a un 11,88% en 2019.

La consideración es importante porque cualquier sistema de pensiones, debe pensarse en el muy largo plazo.

Como contrapartida, los futuros trabajadores, hoy niños de 0 a 14 años ha caído dramáticamente en el mismo periodo, pasando de ser un 39,45% de la población nacional en 1960 a solo representar el 19,49% de la población en 2019. Qué augura este radical cambio ? ; pues que en pocos años, la masa trabajadora se igualará a la masa de jubilados y no debemos de olvidar que en un sistema de reparto, son los trabajadores activos quienes financian a los jubilados.

Para llegar a un resultado que todos entendamos, consideremos las siguientes cifras; Se habla hoy en día, de un sueldo mínimo de $ 500 mil mensual (hoy está en algo más de 326 mil) y de una pensión mínima del mismo valor. Tengamos también en mente que el promedio nacional bordea los 400 mil. y que el aporte a las pensiones se planea subir en un 6%, alcanzando así un 16% que, en un sistema de reparto, significaría un ingreso al erario nacional y no para las AFP.

Dado que éste es un análisis económico que todos deberíamos considerar, especialmente al escuchar a candidatos y políticos, no entraremos en consideraciones éticas personales, respecto de la cifras que hoy están arriba de la mesa.

El resultado de lo que un sistema de reparto, (basado en estas cifras básicas y al alcance de todos), significaría que el estado recaudaría como máximo el producto de; a) el 16% de cotización sobre, b) el salario del nuevo promedio nacional, $ 500 mil más un delta similar al actual sobre el salario mínimo, esto es $ 592 mil aproximadamente o US$ 690 en dólares, vale decir una cotización de US$ 110,4 por trabajador. Esta recaudación por trabajador, tendríamos que multiplicarla por, c) la masa laboral que ya habíamos señalado (9,8 millones de personas), pero descontándole un 30% de esa cifra, que equivale la conocida economía informal que existe en nuestro país, vale decir aquellos que no están dentro del sistema. De esta suerte que tendría hoy como máximo ingreso para el erario nacional, las imposiciones de 6,8 millones de personas (hoy tenemos 5,4 millones activos cotizantes en el sistema de AFP).

En consecuencia, el máximo de recaudación sería un total de 760 millones de dólares/mes aproximadamente, vale decir, una cifra cercana a los 9.100 millones de dólares anualmente.

Como contrapartida, es decir, para saber cuánto tendría que desembolsar el Estado para pagar esta pensión mínima de $ 500 mil a los jubilados y poder así comparar ingresos y pagos, hemos de señalar primeramente que en un sistema de reparto no existe incentivo para los trabajadores extiendan sus años cotizando, por lo que debemos entender que jubilarse, será algo inmediato para todos al cumplir la edad legal. De esta suerte que el total a pagar por parte del Estado, lo obtenemos por el producto de, a) el total de las personas en edad de jubilación, esto es 2,7 millones de personas (12% de la población), por los US$ 690 propuestos como pensión universal ($ 500 mil al tipo de cambio). Esto nos da un total US$ 1.900 millones por mes, una cifra bastante mayor que la recaudación que se podría hacer para financiar estas pensiones.

En resumen y como conclusión, un sistema de reparto produciría un déficit al erario nacional de US$13.700.- anualmente. Si algo hemos aprendido de esta pandemia y el estallido social, es que las diferencias socio económicas que tenemos en nuestro país, son abismales y si nuestro interés es avanzar hacia un Chile más digno, equitativo y con mayor igualdad de oportunidades, debemos partir por establecer prioridades, algo que no hemos visto en ningún debate de los candidatos, dado que los recursos no son infinitos.

Claro está que, dentro de las prioridades (4Urgencias) a resolver para nuestro país, están los Fondos de Pensiones, pero tenemos que entender que para dar solución a las pensiones y otros temas urgentes como la salud y educación, debemos sumar más que restar al erario nacional y en este caso estaríamos restando de forma importante. No es un tema de ideología sino un tema económico, un sistema de reparto para Chile hoy, es inviable.