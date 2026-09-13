Lo que tienes que saber: domingo 13 de septiembre

La economía no levanta cabeza. Esta semana, dos nuevos datos dieron cuenta del mal panorama económico que vive actualmente el país. El martes, el INE dio a conocer el último IPC. Las cifras no fueron buenas: este se disparó a un 0,6%, con un alza que sorprendió, y que implica un acumulado de 4,1% en los últimos 12 meses y de 3,6% en lo que va del año. ¿Qué subió? Los alimentos (papas, carne), las bebidas no alcohólicas y el transporte, especialmente los tickets aéreos. Y era que no, si el precio de los combustibles ha seguido al alza y ya se vislumbra un nuevo aumento de más de 30 pesos la próxima semana, en plenas Fiestas Patrias.

El segundo dato fue el entregado por la consejera del Banco Central, Rossana Costa, en el Informe de Política Monetaria (IPoM) que dio a conocer el miércoles. Este redujo su proyección de crecimiento para el país en este 2026 desde 1%-1,75% hasta un pobre 0,25%-0,75%. “La economía local se ha debilitado en el transcurso del año, con una demanda interna que se desaceleró durante el segundo trimestre”, es una de las explicaciones que realizó el BC. A ello sumó un debilitamiento del mercado laboral -como se sabe, el desempleo está en 9,5%- y de los indicadores de confianza de consumidores y empresas. A lo que se agrega el impacto que el mayor precio de los combustibles ha tenido sobre los ingresos de hogares y empresas.

A seis meses de su entrada en La Moneda, para el Presidente José Antonio Kast este escenario se ha transformado en una prioridad, y las encuestas revelan que la economía y el desempleo ya casi desplazan a la seguridad como la primera preocupación de los chilenos. El gobierno ha puesto sus esperanzas en los efectos de la Ley de Reconstrucción, que aún no se promulga. Sin embargo, ya en el oficialismo se plantea que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debe tomar medidas para el corto plazo, lo que probablemente lo obligará a soltar la mano y relajar, en parte, sus planes de contención del gasto fiscal.

Muchas otras cosas sucedieron esta semana -el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, cerró indemne su episodio judicial y el embajador Brandon Judd tuvo un cara a cara con el canciller Pérez Mackenna a raíz de sus dichos sobre las causas del estallido de 2019-, pero si la semana pasada nos sorprendió la gravedad de las amenazas en contra del alcalde Cristopher White, en estos días ocurre lo propio con el exfiscal Vinko Fodich. Quien fuera uno de los fiscales emblema de los primeros años del Ministerio Público, fue detenido el miércoles por su presunta participación en una red de secuestros extorsivos que operaba con la complicidad de funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI).