Necesidad de aislar la violencia

SEÑOR DIRECTOR:

El pasado 04 de septiembre la ciudadanía, con una participación inédita, le dijo no a la propuesta constitucional emanada de la Convención. Probablemente uno de los aprendizajes de este proceso es que la nueva Constitución no está llamada a ser técnicamente perfecta, sino simplemente debe apuntar a generar el mayor consenso posible entre quienes piensan distinto.

No se trata entonces de refundación, sino de progreso equitativo y sostenible. Se trata de dignidad, pero para todos. No se trata solo de mayorías, sino de amplios consensos.

En este contexto, el desafío del gobierno es materializar el consenso de que no hay espacio para la manifestación violenta ni para la destrucción de lo público; el consenso de que en democracia la violencia no puede justificarse en una mal llamada “desobediencia civil”. Que el fin no justifica los medios.

Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en cómo aislar la manifestación violenta que impide a las personas vivir en paz, no habremos dado un paso adelante en la búsqueda de los mínimos comunes que Chile necesita. Si no avanzamos en eso, una nueva Constitución podría tardar más de lo que todos esperamos.

Ignacio Abarca

Abogado