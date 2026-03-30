SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Por un ajuste procrecimiento

    Guillermo LarraínPor 
    Guillermo Larraín
    25 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISIÓN EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Un ajuste del gasto público es necesario, pero para que no dañe nuestra capacidad de crecer, debe ser proporcional al problema fiscal. Si se lo quiere usar como un instrumento para algo distinto -como reinstaurar la idea de una autoridad fuerte- entonces las consecuencias serían complejas. Es necesario racionalizar el ajuste desde una lógica estrictamente económica.

    Durante la campaña Kast se casó con la idea de un ajuste drástico de gasto. El ajuste propuesto equivale casi al promedio de las propuestas de Kast y Matthei en primera vuelta. La justificación del ajuste fiscal es que el país estaría “quebrado”.

    Eso es un error garrafal: Chile no arriesga una cesación de pagos. El problema es más complejo y sutil.

    El exceso de gasto público en Chile tiene más de ingresos débiles que de gastos incontrolados. Entre 2015 y 2025, el gasto público primario (excluyendo intereses de la deuda) creció a un 4,1% anual mientras que los ingresos lo hicieron a un 3,4%. Hay un crecimiento excesivo del gasto público, pero el 0,7% anual no alcanza para justificar una denominación de crisis. Ese gasto, además, es fundamentalmente en áreas como protección social (4,5%), enseñanza terciaria (7,8%) y salud (5,3%), difíciles de reducir drásticamente.

    Venimos de un período en el cual el exceso de gasto público se intentó corregir vía reformas tributarias que no rindieron como se pensaba. Ahora se anuncia una corrección por la vía de recortes excesivos sobre el gasto público.

    En ambas estrategias la variable que da ajuste es el crecimiento. Los incrementos de impuestos dificultan crecer. Pueden ser expansivos si reducen un riesgo de solvencia. Como eso no estaba en juego, fueron alzas de impuestos recesivas. Aquí se plantea lo mismo pero con el gasto. Como la solvencia fiscal no está en riesgo, este argumento tampoco jugará a favor del “ajuste expansivo”.

    Este ajuste contractivo ahora arriesga ser procíclico dado el gran shock negativo de petróleo. ¿Puede ser esto contrapesado con tanta más inversión de inversionistas confiados en el gobierno y su baja de impuesto corporativo? A los inversionistas les interesa la estabilidad, no que el gobierno de turno piense como ellos. Si la autoridad portaliana no se impone por las buenas, no se ganará mucho en estabilidad y en ese caso la inversión puede no llegar al ritmo pensado. Si la política fiscal es procíclica, puede agudizar el problema que se quiere resolver.

    Volver a crecer es prioridad número uno. Se necesita un cambio de estrategia, pero ¿cuál?

    Primero, hay que reducir la intensidad del ajuste fiscal. Segundo, es necesario pasar de un recorte a raja tabla, a uno focalizado. Un criterio obvio es donde haya necesidad social urgente. Otro es recortar donde haya despilfarro. Otro es salvar del ajuste los programas cuyas evaluaciones sean buenas. Tercero, evitar ajustar la inversión pública y reforzar las medidas complementarias con la inversión privada dado que esos recursos generarán de por sí mayores ingresos futuros.

    Por Guillermo Larraín, FEN U. de Chile

    Más sobre:Gasto públicoAjusteIngresosCrecimiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Patricio Cabello, experto en bienestar juvenil: “Lo de Calama da cuenta de una urgente necesidad de atender la salud mental”

    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano

    Contraloría detecta más de 1.400 funcionarios reincidentes en irregularidades con licencias médicas y revela patrón de conductas reiteradas

    Detienen a alumno de liceo de Angol que portaba dos pistolas, droga y dinero en efectivo

    Sernac lanza alerta de seguridad por falla en modelo de BMW: Podría generar “movimientos involuntarios” en la dirección

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano
    Chile

    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano

    Contraloría detecta más de 1.400 funcionarios reincidentes en irregularidades con licencias médicas y revela patrón de conductas reiteradas

    Detienen a alumno de liceo de Angol que portaba dos pistolas, droga y dinero en efectivo

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles
    Negocios

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Comité de Ministros aprueba proyectos de energías renovables por más de US$1.000 millones

    Ministerio de Trabajo solicita ampliación de plazo de indicaciones a proyecto de Sala Cuna

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable
    Tendencias

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B
    El Deportivo

    Copa de la Liga: la UC explota las licencias de Cobresal para ganar en el norte y mantenerse en la lucha del Grupo B

    La UC informa que no podrá recibir hinchas visitantes ante Boca Juniors en el Claro Arena por la Copa Libertadores

    Penal perdido, desahogo e insultos con Palavecino: el intenso partido de Justo Giani ante Cobresal

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa
    Tecnología

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032
    Cultura y entretención

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Las cinco claves que definen el nuevo libro de Isabel Allende y las memorias que vienen

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos
    Mundo

    Comunidad Palestina en Chile condena aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Por qué Rusia desafía a EE.UU. con el envío de 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes