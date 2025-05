Procultura: la cuarta derrota del oficialismo

A falta de diez meses para que termine el gobierno de Boric, es posible identificar cuatro derrotas estructurales. Primero, la derrota ideológica derivada del inapelable triunfo del “Rechazo” en el plebiscito constitucional de 2022, que echó por tierra toda aspiración refundacional de quienes empujaron el proceso de cambio. Segundo, la derrota política que implicó la entrada del Socialismo Democrático a espacios de poder, marginando al Frente Amplio y aceptando que los famosos “30 años” eran necesarios para garantizar gobernabilidad democrática. Tercero, la derrota simbólica que trajo consigo el intento de compraventa de la casa del ex Presidente Allende, que terminó con su hija cesada en el cargo de senadora, y su nieta fuera del gabinete. Cuarto, la derrota ético-moral que ilustró el caso “Fundaciones” tanto por Democracia Viva como por Procultura.

Sobre esto último, la hipótesis de la Fiscalía es que en ambos casos los dineros destinados a mejorar las condiciones de vida de los más pobres terminaron ya sea en los bolsillos de quienes lideraban las fundaciones, o en campañas políticas. Basados en un proceso de aprendizaje- lejano a los sobresueldos del caso MOP-Gate, o la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas en los casos PENTA y SQM- el objetivo de estas organizaciones consistió en diseñar un mecanismo destinado a defraudar al fisco, extrayendo recursos públicos para utilizarlos en la obtención de beneficios privados. O sea, corrupción.

Puede que el caso Procultura no afecte hoy al Presidente Boric, y que la Fiscalía no encuentre pruebas concretas para formalizarlo. Sin embargo, todo será distinto cuando Boric intente ser candidato presidencial en 2029. A esas alturas, es probable que la gente haya olvidado la tragedia constitucional y los problemas políticos de su gobierno. Pero no sucederá lo mismo con el caso “Fundaciones” dada la magnitud del dinero involucrado y el perjuicio hacia los más pobres. Tal como sostenía Maquiavelo, los hombres olvidan más rápido la muerte del padre que la pérdida del patrimonio.

Por Mauricio Morales, académico Universidad de Talca.