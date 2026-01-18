Prueba de fuego

Al cierre de esta columna, la devastación del megaincendio denominado “Las Trinitarias” en el Gran Concepción ha cobrado lamentablemente más de 16 vidas, destruido miles de viviendas y calcinado localidades como Lirquén y Punta Parra en Tomé y Penco.

Si bien el foco ahora está en la respuesta a la emergencia y el control de las llamas, el Gran Concepción enfrentará a un nuevo proceso de recuperación y reconstrucción que pondrá a prueba las capacidades de su gente resiliente, municipios, el gobierno regional y muy especialmente a las nuevas autoridades que asumirán en menos de dos meses la conducción del país.

En este contexto, la épica de la instalación del gobierno de José Antonio Kast -guardando las proporciones y complejidad de la tarea-, será análoga a la del primer gobierno de Sebastián Piñera con la reconstrucción luego del terremoto y tsunami de 2010.

Primero, porque el equipo de JAK ha sido muy crítico de la -a estas alturas- vergonzosa “not-reconstrucción” del gobierno de Boric, luego de dos años del incendio en Valparaíso. Por otro lado, porque quien probablemente sea confirmado mañana como ministro de Vivienda y Urbanismo -el arquitecto y urbanista Iván Poduje-, lideró, preparó y presentó el plan póstumo de reconstrucción para Valparaíso por encargo del Presidente Piñera. Plan que lamentablemente fue archivado por las autoridades y derivó en el disputado intento de Poduje para ser alcalde de Viña del Mar.

Lo valioso de ese trabajo es que JAK y sus equipos podrán rápidamente desplegar y adaptar el plan a la realidad del Gran Concepción, ya que las localidades y problemas son muy similares, y las estrategias y soluciones son muy adecuadas a la situación penquista.

Por otro lado, a nivel local, el Gran Concepción cuenta con la experiencia y capital humano para liderar una reconstrucción ejemplar. El gobernador Sergio Giacaman García es un veterano del 27-F. Como Seremi de Desarrollo Social entre el 2010-12 le tocó coordinar junto a la intendencia y otras reparticiones el proceso de reconstrucción post-terremoto y tsunami. En la región también destacan las capacidades de profesionales, funcionarios públicos y académicos que en esos años articularon el Plan de Reconstrucción de 18 Localidades del Borde Costero del Biobío, PRBC-18. En mi rol de Coordinador Nacional de Reconstrucción Urbana del Minvu durante el primer gobierno del Presidente Piñera, doy fe de la capacidad y profesionalismo de dicho equipo que, liderado por el urbanista Sergio Baeriswyl, fue después reconocido con el Premio Nacional de Urbanismo por el excelente trabajo realizado, hoy referente mundial de reconstrucción resiliente, integral y exitosa.

Finalmente, las universidades y empresas locales contamos con gran capacidad de articulación y apoyo. Lo que se suma a la presencia en la región del primer CityScience Lab Biobío, entidad creada en conjunto entre el GORE, la Corporación Ciudades y el MiT, que luego de tres años innovando en la planificación de mejores futuros para el Biobío, hoy podría ponerse a disposición para que la recuperación del Gran Concepción sea la prueba de fuego que el nuevo gobierno y todos los penquistas superen exitosamente.

