SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Recursos públicos

    Max ColodroPor 
    Max Colodro

    El proyecto de reconstrucción nacional anunciado por el Presidente Kast tiene su columna vertebral en un conjunto de ajustes tributarios. Entre ellos, la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%, un incentivo a la contratación formal, la eliminación del IVA por un año en la compra de viviendas nuevas y la eliminación del pago de contribuciones a la primera residencia de los adultos mayores. Este no es un país donde falten reformas tributarias; al contrario: en poco más de una década llevamos seis. Lo que ha faltado es un consenso técnico realista y responsable, que permita tener una estructura impositiva que se sostenga en el tiempo y garantice certeza jurídica.

    El destino de la propuesta gubernamental es incierto, y es difícil que pueda dar lugar a consensos transversales mínimamente estables. La polarización y el ideologismo propios de estos debates no permiten estar muy optimistas. Con todo, la discusión sobre tributos y recaudación tiene un mar de fondo, no solo vinculado a cuánto presupuesto necesita el país en función de los requerimientos de política pública. Un aspecto central es saber en qué se gastan los recursos, cómo se explica que llevemos años incumpliendo la regla fiscal, sobrestimando ingresos estructurales y subestimando compromisos de gasto.

    En los últimos días se han empezado a conocer los resultados de la auditoría interna iniciada por la nueva administración. Son antecedentes que aún deben ser cotejados por Contraloría y el propio gobierno, pero que ponen una alerta en situaciones que, en cualquier país sensato, serían motivo de preocupación. Entre las alertas que el informe reporta se encuentran transferencias y convenios realizados durante el gobierno anterior por montos superiores a los 140 millones de dólares, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad; también, 65 mil adquisiciones en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el día; más de mil convenios fueron terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos y, finalmente, más de 2.500 funcionarios públicos fueron incorporados a las plantas de servicios en los últimos meses del año pasado.

    Son antecedentes que sin duda exigen no solo explicaciones de las autoridades políticas de la época, sino también una investigación exhaustiva para saber si hay aquí irregularidades o eventuales delitos. Resulta en verdad insólito que, frente a antecedentes de esta envergadura, sectores políticos que fueron parte del gobierno anterior generen un clima de escándalo por un almuerzo del Presidente con sus compañeros de curso. ¿En serio eso es lo que hoy merece poner el grito en el cielo y no 140 millones de dólares entregados a fundaciones recién creadas?

    El nuevo debate tributario debiera comenzar por el principio: una investigación acuciosa sobre el uso de los recursos públicos, dinero de todos los chilenos que, al parecer, en muchos casos no se gasta en su propio beneficio.

    Por Max Colodro, filósofo y analista político

    Más sobre:Proyecto de reconstrucción nacionalIVAImpuesto corporativoEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Esta vez es diferente

    Clipping, propiedad intelectual y responsabilidad del comprador

    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique

    Informe técnico plantea reforzamiento estructural pese a decisión de demoler viviendas en El Olivar

    Alcaldes de comunas cordilleranas del Biobío piden al Ejecutivo ser parte de discusión por Reconstrucción Nacional

    Lo más leído

    1.
    La condena de la casa propia

    La condena de la casa propia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique
    Chile

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique

    Informe técnico plantea reforzamiento estructural pese a decisión de demoler viviendas en El Olivar

    Alcaldes de comunas cordilleranas del Biobío piden al Ejecutivo ser parte de discusión por Reconstrucción Nacional

    Esta vez es diferente
    Negocios

    Esta vez es diferente

    La misma excusa para La Roja y el crecimiento

    Clipping, propiedad intelectual y responsabilidad del comprador

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado
    Tendencias

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    La U queda en blanco ante Everton y no disipa las dudas a una semana del Clásico Universitario
    El Deportivo

    La U queda en blanco ante Everton y no disipa las dudas a una semana del Clásico Universitario

    Un irregular Joaquín Niemann sigue sin repuntar en el LIV Golf de México

    Batacazo vasco: la Real Sociedad baja al Atlético de Madrid en los penales y es campeón de la Copa del Rey

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Fallece actriz Nadia Farès a sus 57 años tras haber estado una semana en coma
    Cultura y entretención

    Fallece actriz Nadia Farès a sus 57 años tras haber estado una semana en coma

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set, Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara

    Gepe reimagina “SER AMIGOS (olvida)” junto a los mexicanos Daniel, Me Estás Matando

    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo
    Mundo

    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo

    Unicef se declara indignada frente al asesinato de proveedores de agua en Gaza

    Machado dice que está en permanente comunicación con EE.UU. y que espera volver a Venezuela

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito
    Paula

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial