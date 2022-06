Relevando el mar

SEÑOR DIRECTOR:

Me alegra la relevancia que el gobierno quiere asignar al mar, que tan decisivamente contribuye a nuestro desarrollo y bienestar. Es destacable su empeño por identificarse con una “diplomacia turquesa”, conciliando la ecología verde con el azul del mar, ambos decisivos para controlar los efectos el cambio climático. En línea con esta visión, la Armada, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo (Directemar), tiene como leitmotiv lograr mares más limpios, más seguros y más conocidos.

Como parte de su política turquesa, el Presidente Boric lanzó la idea de crear en la región los corredores marinos para proteger hábitats y rutas migratorias, que pretende liderar junto con Canadá. Es de esperar que la iniciativa no quede en meras declaraciones. Lamentablemente, el precedente de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) declaradas por Chile no es muy halagador. En efecto, contamos con una de las mayores superficies de AMP en el mundo, pero hemos avanzado poco en los planes de manejo y medidas efectivas de vigilancia y control de ellas, las que hasta ahora no pasan de ser un gráfico en las cartas de navegación.

Miguel A. Vergara Villalobos

Presidente de la Liga Marítima de Chile