Riesgo geopolítico: ¿Qué factores políticos globales impulsarán los mercados y la economía en el futuro?

Por Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group y fundador de GZero Media.

Es un momento fascinante para la política mundial y los mercados globales. Desde el punto de vista geopolítico, el mundo se encuentra en plena agitación, principalmente porque Estados Unidos, que sigue siendo la superpotencia, se ha convertido en un actor fundamentalmente poco fiable. El Presidente Donald Trump está desmantelando activamente el orden internacional que Washington construyó y lideró durante los últimos 80 años. Sin embargo, los mercados financieros están en auge: en Estados Unidos, Asia Oriental, Sudamérica y gran parte de Europa.

¿Se equivocan los inversores? ¿O es el panorama más complejo? Hay tres fuerzas principales que marcarán los próximos años en la política y los mercados mundiales.

En primer lugar, no existen limitaciones políticas que frenen el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Esta es la fuerza motriz que impulsa el repunte del mercado estadounidense y más allá, y, para bien o para mal, parece que va a continuar prácticamente sin control. La revolución tecnológica más importante de la historia -que creará tanto oportunidades extraordinarias como peligros sin precedentes- ha llegado en un momento de “recesión geopolítica”, un momento histórico en el que el sistema global existente está dando paso a algo nuevo que aún no podemos ver.

Esta creciente ruptura de las relaciones entre los gobiernos dejará a la inteligencia artificial prácticamente sin ninguna regulación efectiva. Las empresas que crean y producen IA actúan ahora como actores geopolíticos soberanos por derecho propio, ya que sus inventos resultarán esenciales para nuestra seguridad y prosperidad futuras. Se trata de la ley de la selva aplicada a una competencia tecnológica despiadada (y excepcionalmente bien financiada): una “carrera armamentística” de la IA entre Estados Unidos y China, pero también entre empresas como OpenAI, Anthropic y sus competidores. Los incentivos para anteponer el crecimiento a la cautela son innegables.

En segundo lugar, el efecto en el mercado del vertiginoso crecimiento de la IA se verá contrarrestado por una presión política constante contra la globalización. Durante medio siglo, el principal motor del crecimiento económico mundial fue el impulso estadounidense a favor de la apertura de los mercados para acelerar los flujos transfronterizos de ideas, información, personas, bienes, servicios y, lo que es más importante, capital. Pero Estados Unidos ya no impulsa la globalización. En cambio, lidera una campaña para introducir intereses políticos en las relaciones comerciales y financieras con el fin de obtener beneficios políticos estrechos, lo que obliga a otros gobiernos a adoptar medidas proteccionistas para proteger sus propias industrias y trabajadores. (Trump ha intensificado esta tendencia, pero no la creó. Los demócratas estadounidenses ya estaban alejándose del comercio antes de que Trump hiciera su primera aparición en la escena política).

El resultado es un cambio profundo, impulsado por motivos políticos, que pasa de un enfoque de “suma positiva” a uno de “suma cero” en la economía mundial, a medida que otros gobiernos responden a la presión comercial de Estados Unidos. Otros países siguen mostrándose reacios a abandonar la globalización, y hemos sido testigos de acuerdos comerciales decisivos en los que participan la UE, India, el bloque sudamericano Mercosur, China, Canadá y otros. Sin embargo, la tendencia mundial hacia un proteccionismo impulsado por motivos políticos sigue siendo la norma en estos momentos.

En tercer lugar, existe una tendencia internacional hacia los “riesgos extremos”, peligros de alto riesgo que siguen siendo poco probables, pero que ya no son tan improbables como lo eran antes. Una superpotencia poco fiable obliga a sus aliados tradicionales a cubrir sus apuestas en materia de seguridad y economía, mientras los rivales ponen a prueba lo que se ha vuelto posible. La mayor fricción entre los gobiernos hace que los problemas internacionales sean más difíciles y costosos de resolver.

Tomemos como ejemplo la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La decisión del Presidente Trump de atacar Irán surgió de un exceso de confianza, pero también del deterioro de las relaciones de Estados Unidos con sus aliados -que no influyeron en la toma de decisiones de Trump-. El resultado fue la perturbación comercial más grave desde el inicio de la pandemia. La guerra aún no ha desencadenado una recesión económica mundial, pero pase lo que pase con el futuro a corto plazo del estrecho de Ormuz y la posible apertura de otra ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, el riesgo es evidente de que esta guerra pueda reavivarse en cualquier momento, con implicaciones globales aún mayores en la próxima ronda. En términos más generales, un Medio Oriente más peligroso, con más espacio para que operen los rebeldes y menos restricciones a la represalia estadounidense, radicalizará a más actores -ya sean grupos militantes como los hutíes en Yemen, grupos terroristas como el Estado Islámico y sus descendientes, o lobos solitarios empoderados por nuevas y peligrosas tecnologías.

Existen otros riesgos extremos de alcance mundial y de origen geopolítico. Por el momento, parece que Ucrania lleva la iniciativa en su guerra contra los invasores rusos, lo que deja a Vladimir Putin en un aislamiento cada vez más peligroso. Cuanto más se acerque esta guerra a una humillación para el Kremlin, mayor será el riesgo de que un Putin desesperado recurra a un ataque nuclear táctico contra Ucrania o a ataques más agresivos y directos contra los países de la OTAN en primera línea para cambiar el rumbo de la situación. Estos resultados se hacen más plausibles tras la reciente decisión de la Casa Blanca de renunciar a cualquier papel en la mediación para poner fin a los combates. Ninguno de estos peligrosos escenarios es probable, pero todos son más probables de lo que muchos están dispuestos a admitir.

Esos son solo los riesgos que ya son visibles. La falta de regulación en materia de inteligencia artificial y otras nuevas armas de guerra hará que cualquier conflicto futuro sea menos predecible y más peligroso. La falta de coordinación en materia de salud mundial -con un Gobierno estadounidense menos dispuesto a liderar y una Organización Mundial de la Salud con menos recursos- hace que sea más probable que se produzca una futura pandemia y menos probable que se pueda contener.

En resumen, es probable que continúen los avances tecnológicos que están impulsando los mercados, pero también está aumentando el riesgo de perturbaciones a gran escala. Eso hará que los próximos años sean tan excepcionalmente difíciles de predecir como cualquier otro momento que se recuerde.