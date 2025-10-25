SUSCRÍBETE
Opinión

Rodrigo Paz y el desafío de gobernar la incertidumbre

Sergio Molina Por 
Sergio Molina

El triunfo de Rodrigo Paz en las elecciones bolivianas marca el cierre de un ciclo político de 20 años del Movimiento al Socialismo y el inicio de una etapa cargada de expectativas e incertidumbre. No fue una victoria por adhesión, sino por descarte: buena parte del electorado votó “en contra de” más que “a favor de”. Paz logró canalizar el cansancio con el MAS sin caer en la radicalidad que representaba Tuto Quiroga. Su triunfo fue, ante todo, un voto de rechazo a los extremos.

Los clivajes raciales y regionales fueron determinantes. Quiroga no supo enfrentar las tensiones históricas entre el occidente indígena y el oriente proempresarial, ni las fracturas sociales que aún atraviesan al país. Paz, abolengo pero tarijeño y de origen provincial, proyectó una imagen más inclusiva y cercana a los sectores urbanos y populares, apoyado por un vicepresidente que encarna —al menos en el discurso— la lucha contra la corrupción y la renovación política.

Su propuesta combina gradualismo económico con un capitalismo inclusivo: preservar los avances sociales del ciclo anterior, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia estatal. Pero el nuevo gobierno deberá enfrentar una crisis económica y política profunda, agravada por el colapso del gobierno de Arce, que se va en la inanidad total, dejando un país con filas interminables en las estaciones de servicio, escasez de dólares y un corralito financiero. La gobernabilidad dependerá de su capacidad para administrar esa fragilidad sin romper el delicado equilibrio social, que Evo Morales —ya sin protagonismo político pero aún con influencia callejera— intentará tensionar al máximo.

En su relación con Chile, Paz ha optado por el pragmatismo. Ha anunciado que “dará vuelta la página” en el tema marítimo para concentrarse en desafíos comunes: delincuencia transfronteriza, migración irregular y contrabando. Bolivia necesita inversiones y socios comprensivos frente a la incertidumbre; Chile requiere vecinos estables y en crecimiento. Si ambos países logran entender ese punto de encuentro, este cambio político podría ser más que un relevo: el comienzo de una oportunidad compartida.

Por Sergio Molina Monasterios, doctor en Estudios Americanos y periodista boliviano-chileno. Coautor del podcast Hermanos entre fronteras.

Más sobre:BoliviaLT SábadoRodrigo PazTuto QuirogaSergio Molina MonasteriosEvo MoralesMASLuis Arcepolítica boliviana

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

