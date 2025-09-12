SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

TVN, reflejo de una gobernanza fallida

Karin MoorePor 
Karin Moore

En los sistemas democráticos, la gobernanza no es un tecnicismo: es la arquitectura invisible que sostiene la legitimidad del Estado. Cuando esa estructura se debilita, lo público pierde dirección, y el aparato estatal se transforma en un espacio expuesto —cuando no capturado— por intereses coyunturales o voluntarismos ideológicos. La escena reciente en algunas empresas públicas chilenas ilustra con claridad esta deriva.

El caso de Francisco Vidal en la presidencia de Televisión Nacional de Chile (TVN) no es solo una controversia personal, ni una expresión excéntrica de opinión política. Es una evidencia palpable de cómo el rol institucional puede ser desbordado por agendas partidarias cuando se disuelve la frontera entre la función pública y el activismo electoral. No se trata de censurar ideas ni coartar convicciones. Se trata de preservar un principio básico del gobierno corporativo: la separación entre los fines del Estado y los medios de la política.

Muy distinta —y por eso importante de no equiparar— es la situación de Laura Albornoz en ENAP (Empresa Nacional del Petróleo). Aunque sus intervenciones han generado debate, no implican una afectación directa a la gobernanza de la empresa. Su caso muestra, más bien, los riesgos que surgen cuando los liderazgos públicos se enfrentan a un entorno altamente politizado, donde toda palabra es interpretada en clave electoral. Lo que comparten ambos episodios, sin embargo, es una misma fragilidad institucional: la ausencia de normas efectivas —o su débil aplicación— para proteger la función pública de la instrumentalización política.

Pero el deterioro de la gobernanza no se manifiesta solo por lo que se hace, sino también por lo que se omite. El vacío que dejó Adriana Delpiano en el directorio de TVN —seis meses sin reemplazo del Ejecutivo— es una señal inquietante. No por lo anecdótico del retraso, sino por lo que revela: una gestión estatal que trivializa los tiempos institucionales y posterga decisiones clave por cálculo político o negligencia. Cuando las vacantes en órganos estratégicos no se llenan con oportunidad, la institucionalidad se erosiona por fatiga: más carga sobre menos actores, menor deliberación, menos accountability.

El contraste con gestiones como la de Anita Holuigue en TVN es elocuente. Su paso por la presidencia del canal fue todo lo contrario: discreción política, foco técnico, resultados tangibles. Redujo la crisis financiera, ordenó estructuras internas, fortaleció la misión pública del canal sin ruido partidario. Su ejemplo no es excepcional porque haya prescindido de ideas personales, sino porque entendió que la neutralidad institucional es una forma de servicio público.

La experiencia de TVN —en sus avances y retrocesos— muestra que lo que no se gobierna con profesionalismo termina gobernado por la improvisación. Un análisis de su etapa más crítica (Andrade y Moore, 2020), evidencia cómo la falta de supervisión calificada y una débil administración de riesgos no solo condujeron a una profunda ineficiencia financiera, sino también a una gestión errática, vulnerable a la presión política. Y la improvisación, cuando se instala en el Estado, no es inocua: cuesta legitimidad y credibilidad.

En momentos en que algunos candidatos presidenciales plantean expandir el rol del Estado como agente económico, estas lecciones se vuelven estructurales. No basta con que el Estado haga más. Debe hacerlo mejor. Y eso exige fortalecer, no debilitar, los estándares de gobernanza pública. Profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas no son atributos decorativos: son las condiciones mínimas para que el aparato estatal actúe con legitimidad.

Porque cuando las instituciones públicas se transforman en extensiones de los intereses políticos, lo que colapsa no es solo su neutralidad: es su capacidad de cumplir una misión común. Y sin esa capacidad, ni lo público ni lo estatal pueden sostenerse en el tiempo.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC

Más sobre:EmpresasTVN

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

Fiscal cerró investigación y presentó acusación por arista Lencería: Camila Polizzi arriesga ocho años de cárcel

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

3.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Tiempo libre

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Por Pata Morales

Servicios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia
Chile

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

TVN, reflejo de una gobernanza fallida
Negocios

TVN, reflejo de una gobernanza fallida

De Gregorio trata de imprudentes e injustificadas las discrepancias del Presidente Boric con el Banco Central por empleo

La razón por la cual el Banco Central advirtió sobre el impacto en el empleo de las alzas del salario mínimo y las 40 horas

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora
Tendencias

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Tras una espera de 43 años: la selección de vóleibol masculina alista su debut en el Mundial de Filipinas

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix
Cultura y entretención

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí
Mundo

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Francia se plantea prohibir las redes sociales a los menores de 15 años por razones de salud

Trump dice que sospechoso de asesinato de Charlie Kirk “con un alto grado de certeza” está bajo custodia

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud