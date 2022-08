Universidad de los Andes y franja del Apruebo

SEÑOR DIRECTOR:

Dentro de la franja televisiva del Apruebo, el “Comando Apruebo Por El Agua” presentó un video en el cual se mostraba a una estudiante diciendo, con evidente ironía: “seguro saco 800 puntos en la prueba y me da para cumplir mi sueño de estudiar Medicina. Igual si no me alcanza, mis papás me pagan la carrera en la Universidad de los Andes (...)”.

Cabe recordar que la Universidad de los Andes está sujeta al mismo sistema de admisión que todas las demás universidades chilenas, de modo que no se entra en ella “si no se alcanza el puntaje”. Por lo tanto, las declaraciones del Comando Apruebo Por El Agua no se entienden sino por una falsa estigmatización, no solo de la institución, sino también de los alumnos que pertenecen a ella.

Ahora bien, esta estigmatización no solo resulta grave por la ofensa injustificada que conlleva, sino que también perjudica el debate y las campañas políticas al fundamentarlas sobre caricaturizaciones y falsos prejuicios.

Alejandro Cifuentes M.

Sofía Gilabert G.

Enrique Pinochet V.

Sofía Villarroel D.

Antonia Ureta P.

Directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Andes