El reiki animal y sus beneficios: “Permite abrir una posibilidad para las personas y los animales de poder entenderse”

Hace seis años Lorena Palma (@sanadoradelcorazon) comenzó a realizar terapias de reiki, una práctica que permite activar los centros energéticos, también conocidos como chakras, y así lograr una alineación energética que puede contribuir a un bienestar físico y/o emocional.

Durante sus sesiones, muchos pacientes le comentaron que incursionara en el reiki para animales, ya que era una terapia que al parecer estaba en boga. Fue así como, luego de prepararse, en 2021 Lorena comenzó a entregar este servicio. Ella explica que este tipo de reiki “permite abrir una posibilidad para las personas y los animales de poder entenderse y que ese vínculo no sea cuestionado, porque son parte de nuestra vida, de nuestra familia”.

¿Cómo realizas las terapias a animales?

Hago una cita online de unos 25 minutos con las personas para poder conectarme con ellas y entender un poco las necesidades que tienen. Hay algunas que piden reiki, otras comunicación animal, que es para entender algunas conductas de sus mascotas o alguna enfermedad que padezcan. A través de una fotografía yo logro comunicarme con ellos y luego les envío el resultado. Algunos comunican cosas preciosas, como la visión de la vida con esas personas y los animales trascendidos a veces comunican que no les gusta que los extrañen tanto porque finalmente están ahí, observando todo. Es bastante interesante.

Entonces, ¿no es necesario que el animal esté presente?

No, solamente el cuidador. La mayoría de las veces les pido que me los muestren (a los animales) para ver el campo energético y analizarlos un poco. Pero no es necesario, a través de una foto puedo realizar la sanación a distancia. Es más como una telepatía, la verdad.

¿Cuál dirías que es el principal motivo de consulta?

Los problemas conductuales y también cuando los cuidadores están fuera, de vacaciones o por trabajo, y dejan a los animales solos. Quieren explicarles a través del reiki que no los están abandonando. También varios consultan por enfermedades, porque puede pasar que algunas veces a los veterinarios les cueste un poco vislumbrar qué les duele. Yo no soy médico, pero a través del reiki puedo observar algunas zonas donde sienten dolor o molestia. A través de la telepatía los animalitos manifiestan si les duele o no algo. Me han llegado muchos que están en el umbral de trascender, entonces las personas vienen porque tienen que tomar la decisión de hacerlos dormir.

¿Cuál es el feedback que te entregan las personas después de las consultas?

Si bien hay que aterrizar esto a la realidad, son animales, la mayoría de las veces me comentan que sí hay un cambio conductual en ellos. Yo siempre recomiendo continuar con la terapia. Por ejemplo, me han llegado perritos y gatitos con epilepsia a los que les sumamos terapia floral para seguir la constancia del tratamiento. Cuando hacemos reiki, por lo general, la gente se va súper conforme. He encontrado que, obviamente, hay un vínculo entre los animales y las personas, que llevándolo a un lazo energético es como un cordón umbilical. No sé si lo has notado, pero cuando uno tiene un animal enfermo, muchas veces también se siente mal, entonces yo hago una alineación energética para los dos.

Imagino que hay que tener bastante apertura para requerir esta terapia, más bien no ser escéptico.

Sí, una apertura más bien espiritual. La mayoría de las personas que recurren a mí tienen esa sensibilidad, porque la conexión con los animales ya se les da y así logran ver si el animal ha tenido cambios o no. Y en el caso de los trascendidos, fuera de creer o no, muchas veces las personas llegan en proceso de duelo en el que no están listos para recibir esa información, entonces yo les recomiendo que no es momento de hacer esa conexión.