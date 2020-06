Cinco libros de ciencia ficción y futuro distópico

En menos de un año hemos vivido una pandemia global, un aislamiento obligatorio, varios levantamientos sociales y el despegue transmitido en vivo de dos astronautas estadounidenses que fueron a explorar la órbita. Pareciera ser una trama de un libro de ciencia ficción, pero no lo es. El futuro distópico del que tanto leímos en las novelas de Aldous Huxley y William Gibson –cuyas tramas parecían desarrollarse en temporalidades indefinidas, lejanas e inalcanzables– ya no parece tan ficticio. O al menos ya no nos sorprende tanto.

La ciencia ficción, de base, es un subgénero de la literatura de ficción desarrollada en el siglo XX, cuyo foco es el de dar paso a narrativas que especulan en torno al impacto de la tecnología y el desarrollo de la ciencia. En ella se abordan temáticas que van desde los futuros distópicos y carentes de libertades; la invasión de robots o comunidades alienígenas; viajes en el tiempo; y realidades virtuales en las que la tecnología oprime a la humanidad. Se suele identificar su origen en las novelas de Julio Verne, escritor y dramaturgo francés de 1800, pero existen obras anteriores a las suyas que exponían las problemáticas que luego definieron el género, tales como Frankenstein (1823), de Mary Shelly.

En estos días de aislamiento en los que pareciera que estamos viviendo en carne propia una de estas tramas, recomendamos cinco libros del rubro que están disponibles en distintas plataformas de internet.