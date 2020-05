Cuarentena en imágenes: “Ahora todo es más desordenado, más intuitivo”

“Desde que comenzó la cuarentena los días están repletos de contrastes. Yo trabajo hace muchos años con el Leo, así es que ya estábamos acostumbrados a pasar todo el día juntos. Pero ahora nuestro espacio se achicó. Nos instalamos a trabajar en el comedor y todo va sucediendo alrededor de este lugar.

A pesar de estar todo el día en el mismo espacio, todos los días son diferentes. Me da la sensación de que vivía con más rutinas antes de la pandemia. Ahora todo es más desordenado, más intuitivo.

Extraño salir a pasear y ver a mi familia. Estar con mis amigas conversando y de repente darnos cuenta de que pasaron muchas horas. O simplemente bailar en un carrete entretenido.

A pesar de que hemos hecho todos los cliché de la cuarentena, como cocinar o hacer manualidades, me choca la romantización del confinamiento. Es un privilegio poder creer que este es un buen momento bueno, porque en realidad lo que está sucediendo es dramático.

Tener la claridad de esto, me hace valorar el poder estar en mi casa tranquila.

Al ser mamá, mi casa está tomada. Hay legos hasta en mis cajones, pero tengo la suerte de que mis hijos son bacanes. Lo pasamos bien.

Como somos emprendedores estamos trabajando harto, buscando nuevos proyectos. Ese es un tema en el que igual que mucha gente, no podemos descansar. No tenemos un sueldo fijo todos los meses, así que ahora más que nunca no podemos relajarnos.

Por suerte me entretiene muchísimo lo que hago y hemos podido seguir trabajando, pero es en ese punto donde más golpea la incertidumbre".

Titi Santos (@titisantos) vive la cuarentena con su familia compuesta por Leo, su marido, y sus hijos Tomás, Simón y Antonia.