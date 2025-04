Mujeres que impactan, Daniela Fernández: decidida a acercar la astronomía a la infancia

Desde muy pequeña, Daniela miraba el cielo del desierto antofagastino con asombro. Acostada en el balcón de su casa o en la playa, se perdía entre las estrellas imaginando mundos lejanos, sin saber que años más tarde sería justamente eso —el cielo— lo que la llevaría a encontrar su propósito.

Daniela creció en un entorno lleno de cariño. Nació en Santiago, pero su infancia transcurrió en Antofagasta. Fue hija única hasta los seis años, cuando nació su hermana, y desde entonces compartieron juegos, ideas y curiosidad por el mundo.

En su casa, el arte siempre estuvo presente: su mamá trabajaba en producción audiovisual y su papá es diseñador gráfico. “Mi familia venía del mundo creativo, así que cuando les dije que quería ser astrónoma fue toda una sorpresa, pero me apoyaron desde el primer momento”, cuenta. Además, creció muy cercana a sus abuelos —maternos en el norte y paternos en Santiago—, quienes fueron pilares fundamentales en su infancia.

“Siempre fui muy curiosa. Me encantaban las matemáticas, la física, la química. La biología no tanto”, recuerda con una sonrisa. Lo de ella era mirar al cielo y hacer preguntas, asegura. A los 14 años, luego de una charla de ex alumnos en su colegio, descubrió que existía una carrera dedicada a observar las estrellas: astronomía. “Cuando entendí que podía estudiar lo que amaba, decidí que eso sería lo mío”, dice hoy con emoción. Sin dudarlo, y con una determinación poco común en la adolescencia, dijo: “Voy a ser astrónoma”.

En un contexto donde la brecha de género aún es una realidad —con menos del 30% de mujeres en carreras STEM—, Daniela insiste en que la presencia femenina no solo es necesaria, sino fundamental para construir una ciencia más diversa, creativa y conectada con la sociedad. Porque cuando una niña ve a otra mujer enseñando sobre el universo con pasión, también entiende que ese universo le pertenece.

Daniela ingresó a estudiar Astronomía en Santiago, aunque al principio la carrera no fue como lo imaginaba. “Pensé que iba a estar con telescopios desde el primer día, y terminé llena de cálculo, programación y física. Pero cuando por fin tuve acceso a los telescopios, se abrió otra dimensión para mí”. afirma. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en astroturismo y actividades educativas.

Su camino tomó un giro inesperado cuando fue invitada a hacer una charla de astronomía en un jardín infantil. “Pensaba que los niños eran demasiado pequeños para algo tan abstracto, pero la reacción fue tan linda, tan mágica, que me quedé haciendo talleres allí cuatro años”.

Ese fue el germen de su proyecto más querido: la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas, que hoy lleva astronomía y educación científica a la primera infancia en todo Chile.“La capacidad de asombro de un niño o niña es una de las cosas más potentes que existen. Ellos absorben todo, se sorprenden con cada dato, cada sombra, cada estrella. Sentí que ahí había algo muy poderoso”, comenta.

En 2019 fundó oficialmente la fundación con el objetivo de acercar la astronomía a niños y niñas de sectores vulnerables. “Desde el principio tuve claro que quería llegar donde la ciencia no llega. Lugares apartados, con pocos recursos, donde el conocimiento se ve como algo lejano”.

Desde entonces, la fundación ha desarrollado más de 100 actividades al año, llegando a más de 6.000 personas entre estudiantes, educadores y familias. Crearon personajes como Nova, una zorrita culpeo astronauta que enseña el universo a través de cuentos, juegos y experimentos. “Nova es la mamá de esta aventura. A través de ella, los niños se hacen preguntas, aprenden del sistema solar, de la luz, de los asteroides. Y lo más lindo es que lo hacen jugando”, cuenta.

Además de dirigir la fundación, Daniela trabaja como astrónoma en el Observatorio Las Campanas, donde observa el cielo durante largas jornadas nocturnas. “Es un equilibrio muy loco: paso una semana entera de noche observando galaxias y la siguiente haciendo talleres con niños que preguntan por qué la luna los sigue. Pero esa combinación me define. Me encanta observar el universo, y compartirlo”, comenta.

Su proyecto ha crecido tanto que hoy sueña con llevarlo a toda Latinoamérica. También creó una identidad digital, AstroDani, para acercar la ciencia a niñas y jóvenes interesadas en carreras STEM. “AstroDani es la referente que a mí me hubiese encantado tener a los 14 años. Quiero que las niñas sepan que pueden ser científicas, que pueden estudiar el universo y al mismo tiempo inspirar a otros”.

Hoy, a seis años del nacimiento de su fundación, Daniela mira hacia atrás con orgullo y gratitud. “Nunca imaginé que iba a recorrer Chile enseñando lo que amo. Ver a los niños y niñas cantar nuestras canciones, ver a los papás y mamás emocionados, a los educadores empoderados, es más de lo que soñé”.

El premio

Su historia llamó la atención de Fundación Mujer Impacta. Gracias a su incansable trabajo como divulgadora y astrónoma, y a su labor educativa a través de la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas, fue reconocida como emprendedora social e incorporada a la Red Mujer Impacta. Este reconocimiento no solo destaca su trayectoria profesional, sino también el impacto social de su iniciativa, que ha permitido que miles de niños y niñas tengan su primer acercamiento al universo, desarrollen pensamiento crítico y descubran que la ciencia también puede ser su lugar.

¿Su mensaje para otras mujeres que sueñan con cambiar el mundo? “Parte por lo que te apasiona. Comparte eso con tu entorno. A veces no se necesita más que escuchar, jugar, acompañar. Si lo que haces ayuda, aunque sea a una persona a entender mejor su mundo, ya estás generando un cambio enorme”.