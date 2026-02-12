Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

En una rutina cada vez más acelerada, el bienestar se ha transformado casi en un trabajo de tiempo completo. En ese contexto, los superblends surgen como una respuesta práctica al cansancio de consumir cinco, diez o quince suplementos distintos cada mañana.

Estas fórmulas concentradas combinan decenas de ingredientes funcionales —desde superalimentos hasta probióticos, extractos botánicos y enzimas digestivas— en un formato fácil de incorporar a la rutina diaria: se diluyen en agua, se mezclan con yogurt o se suman a un smoothie. No son suplementos aislados ni simples multivitamínicos, sino verdaderos ecosistemas nutricionales pensados para trabajar en sinergia.

La diferencia con las cápsulas tradicionales es fundamental. Mientras un frasco de pastillas suele enfocarse en uno o dos nutrientes específicos (vitamina C, magnesio u omega 3), los superblends apuestan por la complejidad: ingredientes que se potencian entre sí y abordan distintos sistemas del cuerpo de manera simultánea.

¿Cómo saber si realmente necesitas un superblend?

“Lo importante siempre es conocer bien sus necesidades específicas de nutrientes. Los nutricionistas nos apoyamos de los exámenes médicos sumado a un análisis de la alimentación, así podemos detectar deficiencias de uno o más nutrientes”, explica Claudio Vergara, nutricionista de Clínica Talus. A la hora de comprar, el especialista recomienda fijarse siempre en la concentración y el formato en el que se encuentra el producto.

También advierte que no son para todos. Personas con patologías crónicas como enfermedades renales, hepáticas o cardiovasculares deben tener precaución, ya que podrían enfrentar sobrecarga de minerales, alteraciones metabólicas o efectos por estimulantes como la cafeína. Lo mismo ocurre con quienes estén bajo tratamiento farmacológico, especialmente anticoagulantes o antihipertensivos, mujeres embarazadas o en lactancia, pues los compuestos bioactivos atraviesan la placenta y la leche materna. En el caso de los adultos mayores con polifarmacia (uso de más de cuatro medicamentos) también se recomienda evitar, pues aumenta el riesgo de interacción entre fármacos y nutrientes.

El atractivo es evidente: una rutina que reemplaza múltiples frascos y horarios por un solo hábito diario. Sin embargo, no todos los superblends son iguales. Algunos priorizan la cantidad de ingredientes, otros se enfocan en necesidades específicas como la salud intestinal o la energía sostenida. Los expertos coinciden en que la clave está en identificar qué necesita realmente el cuerpo y elegir el formato que mejor se adapte a la constancia personal.

¿Dónde encontrarlos en Chile?

OMNA: adaptógenos y más

Spirulina, arándanos, vitamina C, diente de león, schizandra y ginseng son solo algunos de los 44 ingredientes funcionales que dan vida a OMNA, lanzado a fines del año pasado. La mezcla combina adaptógenos, antioxidantes, vitaminas y minerales, superfoods, prebióticos y probióticos. Sin azúcar añadida, es libre de colorantes, edulcorantes artificiales y lácteos. “Nos dimos cuenta que en Chile no había un producto todo en uno, es el equivalente a tomar 10 suplementos diferentes”, cuenta Rodrigo San Martín, su creador.

Belly Boost: el ecosistema digestivo

Lanzado hace solo dos meses bajo la marca Be Healthy, combina colágeno hidrolizado —que nutre la barrera digestiva—, electrolitos —que sostienen la función metabólica—, psyllium —que regula el tránsito— y cuatro cepas probióticas que equilibran la flora intestinal. La premisa es que un intestino saludable no solo requiere una microbiota balanceada, sino también una mucosa fuerte y resiliente.

“Muchas mujeres buscan apoyo natural para su bienestar digestivo. Por eso evitamos ingredientes de relleno y excipientes innecesarios. Su combinación específica de ingredientes activos y funcionales que apoyan la digestión, promueven la sensación de bienestar abdominal y regulación digestiva”, cuenta Francisca Abatte, su creadora. Con sabor a limonada-frutilla y endulzado solo con stevia, se recomienda tomarlo en ayuno con agua helada.

Un shot verde creado por expertas en nutrición

Espinaca, kale, piña, té matcha, açaí, psyllium, jengibre y stevia son los ingredientes principales de Green Boost, formulado por la doctora y magíster en nutrición Catalina Fullerton y la nutricionista Leyla Facuse, cofundadoras de la marca Goot.

“Tiene una fibra especial que no provoca malestar ni hinchazón como podrían provocar otras fibras”, explican. La piña aporta bromelina para combatir la hinchazón, el matcha entrega energía limpia sin el bajón del café y el psyllium favorece la salud intestinal. Es 100% natural, sin azúcar añadida ni conservantes, y su formato en shot lo convierte en una de las opciones más prácticas para sumar nutrientes sin complicaciones

Obio: foco en microbiota

Esta bebida en polvo se enfoca en la salud intestinal e inmune, buscando combatir malestares como hinchazón, tránsito irregular o simplemente reforzar las defensas. Cada porción contiene más de un billón de probióticos de diez cepas, combinados con fibras prebióticas y superfoods como maqui, arándano y pepa de uva.

“Quisimos fortalecer la digestión desde donde realmente importa: el intestino, que es donde reside gran parte de nuestra microbiota, nuestro segundo cerebro”, cuenta Luis Rodríguez, ingeniero civil en biotecnología y creador de Obio. Disponible en sabores mango-maracuyá, frambuesa y berries, se disuelve fácilmente en agua fría y también puede incorporarse a yogurt o batidos.