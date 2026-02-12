SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Fórmulas multifuncionales prometen condensar en un solo scoop diario lo que antes requería múltiples suplementos: energía, digestión, piel y claridad mental. Aquí, algunas de las alternativas locales que están redefiniendo el concepto de suplementación inteligente.

    Por 
    Francisca Urroz

    En una rutina cada vez más acelerada, el bienestar se ha transformado casi en un trabajo de tiempo completo. En ese contexto, los superblends surgen como una respuesta práctica al cansancio de consumir cinco, diez o quince suplementos distintos cada mañana.

    Estas fórmulas concentradas combinan decenas de ingredientes funcionales —desde superalimentos hasta probióticos, extractos botánicos y enzimas digestivas— en un formato fácil de incorporar a la rutina diaria: se diluyen en agua, se mezclan con yogurt o se suman a un smoothie. No son suplementos aislados ni simples multivitamínicos, sino verdaderos ecosistemas nutricionales pensados para trabajar en sinergia.

    La diferencia con las cápsulas tradicionales es fundamental. Mientras un frasco de pastillas suele enfocarse en uno o dos nutrientes específicos (vitamina C, magnesio u omega 3), los superblends apuestan por la complejidad: ingredientes que se potencian entre sí y abordan distintos sistemas del cuerpo de manera simultánea.

    ¿Cómo saber si realmente necesitas un superblend?

    “Lo importante siempre es conocer bien sus necesidades específicas de nutrientes. Los nutricionistas nos apoyamos de los exámenes médicos sumado a un análisis de la alimentación, así podemos detectar deficiencias de uno o más nutrientes”, explica Claudio Vergara, nutricionista de Clínica Talus. A la hora de comprar, el especialista recomienda fijarse siempre en la concentración y el formato en el que se encuentra el producto.

    También advierte que no son para todos. Personas con patologías crónicas como enfermedades renales, hepáticas o cardiovasculares deben tener precaución, ya que podrían enfrentar sobrecarga de minerales, alteraciones metabólicas o efectos por estimulantes como la cafeína. Lo mismo ocurre con quienes estén bajo tratamiento farmacológico, especialmente anticoagulantes o antihipertensivos, mujeres embarazadas o en lactancia, pues los compuestos bioactivos atraviesan la placenta y la leche materna. En el caso de los adultos mayores con polifarmacia (uso de más de cuatro medicamentos) también se recomienda evitar, pues aumenta el riesgo de interacción entre fármacos y nutrientes.

    El atractivo es evidente: una rutina que reemplaza múltiples frascos y horarios por un solo hábito diario. Sin embargo, no todos los superblends son iguales. Algunos priorizan la cantidad de ingredientes, otros se enfocan en necesidades específicas como la salud intestinal o la energía sostenida. Los expertos coinciden en que la clave está en identificar qué necesita realmente el cuerpo y elegir el formato que mejor se adapte a la constancia personal.

    ¿Dónde encontrarlos en Chile?

    OMNA: adaptógenos y más

    Spirulina, arándanos, vitamina C, diente de león, schizandra y ginseng son solo algunos de los 44 ingredientes funcionales que dan vida a OMNA, lanzado a fines del año pasado. La mezcla combina adaptógenos, antioxidantes, vitaminas y minerales, superfoods, prebióticos y probióticos. Sin azúcar añadida, es libre de colorantes, edulcorantes artificiales y lácteos. “Nos dimos cuenta que en Chile no había un producto todo en uno, es el equivalente a tomar 10 suplementos diferentes”, cuenta Rodrigo San Martín, su creador.

    Belly Boost: el ecosistema digestivo

    Lanzado hace solo dos meses bajo la marca Be Healthy, combina colágeno hidrolizado —que nutre la barrera digestiva—, electrolitos —que sostienen la función metabólica—, psyllium —que regula el tránsito— y cuatro cepas probióticas que equilibran la flora intestinal. La premisa es que un intestino saludable no solo requiere una microbiota balanceada, sino también una mucosa fuerte y resiliente.

    “Muchas mujeres buscan apoyo natural para su bienestar digestivo. Por eso evitamos ingredientes de relleno y excipientes innecesarios. Su combinación específica de ingredientes activos y funcionales que apoyan la digestión, promueven la sensación de bienestar abdominal y regulación digestiva”, cuenta Francisca Abatte, su creadora. Con sabor a limonada-frutilla y endulzado solo con stevia, se recomienda tomarlo en ayuno con agua helada.

    Un shot verde creado por expertas en nutrición

    Espinaca, kale, piña, té matcha, açaí, psyllium, jengibre y stevia son los ingredientes principales de Green Boost, formulado por la doctora y magíster en nutrición Catalina Fullerton y la nutricionista Leyla Facuse, cofundadoras de la marca Goot.

    Tiene una fibra especial que no provoca malestar ni hinchazón como podrían provocar otras fibras”, explican. La piña aporta bromelina para combatir la hinchazón, el matcha entrega energía limpia sin el bajón del café y el psyllium favorece la salud intestinal. Es 100% natural, sin azúcar añadida ni conservantes, y su formato en shot lo convierte en una de las opciones más prácticas para sumar nutrientes sin complicaciones

    Obio: foco en microbiota

    Esta bebida en polvo se enfoca en la salud intestinal e inmune, buscando combatir malestares como hinchazón, tránsito irregular o simplemente reforzar las defensas. Cada porción contiene más de un billón de probióticos de diez cepas, combinados con fibras prebióticas y superfoods como maqui, arándano y pepa de uva.

    “Quisimos fortalecer la digestión desde donde realmente importa: el intestino, que es donde reside gran parte de nuestra microbiota, nuestro segundo cerebro”, cuenta Luis Rodríguez, ingeniero civil en biotecnología y creador de Obio. Disponible en sabores mango-maracuyá, frambuesa y berries, se disuelve fácilmente en agua fría y también puede incorporarse a yogurt o batidos.

    Más sobre:BienestarSaludSuperblendssumplementos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba
    Chile

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street
    Negocios

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Australiana entrará a la propiedad de mina en Región de Antofagasta y ligada al empresario salmonero Martín Borda

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín
    Cultura y entretención

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles