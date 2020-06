Tres técnicas de jardinería japonesa para hacer en casa

Kokedamas: Las kokedamas son plantas sin maceta que tienen una cubierta de fibra de coco o musgo que las protege del exterior. Esta técnica japonesa de cultivo de plantas es la más sencilla de las tres por lo que, si no tienes experiencia previa en jardinería o si todavía no han desarrollado dedos verdes, una kokedama es un excelente punto de partida en el mundo de la horticultura. Además, para crear una kokedama se pueden utilizar plantas que ya tenemos en la casa a las que queremos darles un nuevo aire o revitalizarlas. Esta técnica, pariente de los bonsái, se usa precisamente para realzar plantas comunes y fáciles de encontrar como hiedras, bambú o helechos. Permite presentar algo tradicional de una forma completamente nueva ya que las kokedamas no necesitan macetero, y solo tienen una base esférica hecha de musgo o coco que se puede colgar con hilos desde el techo o apoyar en una superficie.