A la espera del Tricel: republicanos mantiene en suspenso candidatura de Santelices tras rechazo del Servel a gastos de campaña

Una semana ha pasado desde que Ciper dio a conocer que el Servicio Electoral (Servel) rechazó el total de las rendiciones de la campaña de la excandidata del Partido Republicano al gobierno metropolitano, Macarena Santelices, y el silencio se ha mantenido al interior de la colectividad liderada por Arturo Squella.

Y es que la exvocera de José Antonio Kast había solicitado un reembolso de 740 millones de pesos por los gastos de la campaña, 211 para pagar un crédito entregado por el Banco Estado y 527 para cubrir otros gastos adicionales. Sin embargo, debido a “inconsistencias y omisiones graves” detectadas por el organismo, se definió rechazar la totalidad de sus rendiciones .

Específicamente, fueron dos los gastos que llamaron la atención del organismo: una factura por 160 millones, emitida por The 975 SpA, sociedad del creativo de la campaña de Kast, Felipe Costabal, quien tiene otra empresa junto a la pareja de Santelices, Leonardo Prieto, y que provee servicios al Partido Republicano.

También se objetó una factura por 52 millones del estudio de abogados Montalva Limitada, sociedad del administrador de campaña de Santelices, Carlos Montalva. Esto, debido a que la administración de la campaña no la puede ejercer una persona jurídica, sino solamente una natural.

Así, debido a que la exministra no logró acreditar el 20% de lo gastado en la campaña, se determinó rechazar el total de sus rendiciones. Lo anterior, por una resolución del Servel difundida en agosto del año pasado.

El tema es mirado con cautela en el Partido Republicano. Si bien aseguran que más que nada se trataría de errores en la declaración de gastos, de igual forma algunos se mantienen atentos al resultado de la reclamación de Santelices ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), la que fue presentada por Montalva el pasado 30 de mayo.

Fuentes de la colectividad transmiten que la exvocera sigue estando considerada en la nómina de candidatos para la elección parlamentaria, específicamente en el distrito 12 de la Región Metropolitana, donde competirá por un cupo en la Cámara de Diputados. Por lo mismo, en el partido han evitado referirse al respecto, al menos hasta que se clarifique su situación.

Al respecto, durante este lunes Squella fue consultado sobre la posibilidad de que el partido deponga la candidatura de Santelices.

“Todos los que participaron en las candidaturas del año pasado están hoy día en proceso de aprobación o segunda etapa, tercera etapa, de la presentación de sus rendiciones de cuenta (...). Habrá que esperar en definitiva el resultado no solo de ella (Santelices) sino de otras más, pero en ningún caso tiene algún tipo de relación con el trabajo que está llevando a cabo el comité electoral, que se preocupa de seleccionar a los mejores candidatos posibles para sumarse a esta gran lista que vamos a presentar próximamente”.

La Tercera se contactó con la directiva del partido y Santelices, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

En todo caso, según transmiten algunos en la tienda, la candidatura de la exvocera aún no es ratificada en las instancias internas, por lo que, de ser necesario, podría haber espacio para que no siga en carrera. Esa posibilidad, eso sí, aún no está sobre la mesa.

De hecho, recalcan que la exministra de la Mujer ha mantenido su despliegue en la región, con reuniones con vecinos, militancia y en medios de comunicación comunales.

En la tienda, además, dicen que son optimistas por el fallo del Tricel, pues quienes participaron de la campaña para la gobernación enfatizan que todas las actividades que se declararon fueron realizadas por proveedores con los que el partido ha trabajado históricamente.

No es primera vez que la tienda fundada por José Antonio Kast enfrenta problemas con el Servel. En abril de este año, el organismo electoral también detectó irregularidades en la rendición de gastos del fondo obligatorio que busca fomentar la participación política femenina.

Esto, debido a que según se lee en el informe de la institución, los recursos provenían de cuentas particulares, y no de las oficiales destinadas al financiamiento público.

En ese contexto, el Servel definió descontar 115 millones de los fondos públicos otorgados a la colectividad, debido a que no se logró acreditar la realización de las distintas actividades declaradas. Entre estas, por ejemplo, la propuesta del programa“Radio Mujer”, la compra de libros para una biblioteca en la sede de la colectividad y una clase impartida por el exconsejo constitucional Luis Silva.

En esa ocasión, en todo caso, el Partido Republicano no fue la única colectividad que sufrió una penalización por parte del Servel. También fue el caso del Frente Amplio, la UDI, el Partido Comunista (PC), entre otras.