SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    A pesar de los ruidos, postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha

    “Todos estamos alineados y vamos ganar la presidencia de la Cámara”, aventuró el jefe de bancada de los diputados PS, Juan Santana, quien ratificó que “tenemos un acuerdo con el PDG... Nuestro diálogo es sin vetos. Si el PDG designa a la diputada Jiles u otro diputado, vamos a respetar eso”.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Valparaiso, 14 de diciembre 2025 Pamela Jiles durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Una definición “de infarto” pretende forzar las bancadas de izquierda y centroizquierda, el próximo miércoles, cuando los diputados deban elegir a quién ocupará la presidencia de la Cámara.

    A pesar de que la eventual postulación de la diputada Pamela Jiles (PDG) fue cuestionada por la excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC) en el pasado cónclave en La Moneda, los legisladores de la futura oposición siguen firmes en su decisión de actuar con pleno pragmatismo y votar a favor de la periodista para que lidere la corporación.

    Ante la decisión de la derecha de vetar al PC y al Frente Amplio, las bancadas de todo el sector progresista acordaron negociar con el PDG, al que le ofrecieron presidir esta rama del Congreso hasta marzo de 2027. La colectividad que lidera el economista Franco Parisi, a su vez, eligió a Jiles como su carta.

    “Todos estamos alineados y vamos ganar la presidencia de la Cámara”, aventuró el jefe de bancada de los diputados PS, Juan Santana, quien ratificó que “tenemos un acuerdo con el PDG, donde ellos tendrán la presidencia el primer año”.

    “Nuestro diálogo es sin vetos. Si el PDG designa a la diputada Jiles u otro diputado, vamos a respetar eso”, agregó Santana.

    Aquella definición es compartida por otros diputados de izquierda y del Socialismo Democrático, consultados por La Tercera, pero que prefirieron no opinar públicamente.

    En conversación con Canal 13, el diputado electo Marcos Barraza (PC), uno de los dirigentes más cercanos a Jara, coincidió en los mismos principios. “La política es mucho más que personas... Que la extrema derecha no llegue a la presidencia de la Cámara, es un criterio central en mi opinión. Y, en segundo lugar, que, derivado de la constitución de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, exista el mayor rendimiento a propósito de la integración de comisiones por parte de la futura oposición”, dijo.

    Consultado específicamente por Jiles, Barraza añadió que “yo no quiero hacer un juicio respecto de una persona cuando lo que estamos haciendo es un acuerdo con un partido (el PDG). Entonces, aquí lo central es poder tener puntos de encuentro..., circunstanciales, idealmente más estratégicos con el Partido de la Gente. Entonces, malamente, uno podría estar haciendo un juicio respecto de una diputada que ellos están proponiendo”, señaló.

    Uno de los factores que ha convencido a varios a plegarse a la candidatura de Jiles, es que ella, a pesar de que fue una dura adversaria del gobierno de Gabriel Boric, ha dicho que le hará “la vida imposible a Kast”.

    Para varios sería incluso propinarle una derrota simbólica a la derecha si la periodista ocupa la testera en el Salón de Honor del Congreso cuando el nuevo Presidente de la República reciba la banda presidencial.

    A ello se sumó otro asunto coyuntural. La aprobación del proyecto que conmuta penas a condenados enfermos o mayores de 70 años, reabrió sensibilidades en contra de una ley de punto final que favorezca a exuniformados condenados por violaciones a los DD.HH. Ello complicó cualquier acercamiento entre la derecha con el PPD y la DC.

    “Van a liberar violadores, narcos, asesinos, psicópatas, sicarios para beneficiar a los criminales de Punta Peuco. Cómo le explicó a la gente de mi región que hice un acuerdo con quienes promueven esta locura”, dijo el diputado Jaime Araya (indep. PPD).

    Incluso el independiente René Alinco ya advirtió a la derecha que no apoyaría a la presidencia de la Cámara a un diputado que haya abogado por libertad de ex militares.

    Sin embargo, ganar la presidencia no solo es simbólico, también tiene un efecto concreto, al arrebatarle el control de la Cámara al gobierno de Kast.

    Definición clave

    La votación para elegir la presidencia de esta institución debe realizarse minutos antes del traspaso de mando presidencial. Esa definición es clave no solo por la integración de la mesa, sino también porque la persona que sea elegida decidirá la distribución de las comisiones, que incluso son más relevantes para el manejo de la agenda legislativa.

    Al tomar el control de comisiones estratégicas, la oposición tendría la potestad para definir qué proyectos se discuten y se votan.

    Si bien las fuerzas que apoyaron a José Antonio Kast lograron 76 diputados y quedaron a dos votos de la mayoría, el actual oficialismo y futura oposición logró a un acuerdo con el PDG, con lo que hipotéticamente podría sumar 79 diputados, más que suficientes para derrotar a la derecha.

    No obstante, los republicanos, la UDI, RN y los libertarios confían en que podrán arrebatarle algunos votos al otro bando.

    De partida, está en duda la participación en la votación de la diputada Marisela Santibáñez (independiente PC), quien no acudirá a la sesión del 11 de marzo por razones de salud. Si bien ello le descuenta un voto a la futura oposición de Kast, no es suficiente para que la derecha gane en esa votación.

    Más sobre:La Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Reglamento de “Ley Uber” queda en pausa: las razones detrás de la decisión tomada por el MTT de Juan Carlos Muñoz

    Lo más leído

    1.
    Libertarios anuncian proyecto que buscará permitir al gobierno de Kast despedir funcionarios públicos sin expresión de causa

    Libertarios anuncian proyecto que buscará permitir al gobierno de Kast despedir funcionarios públicos sin expresión de causa

    2.
    El último mea culpa de Boric y su molestia con parlamentarios

    El último mea culpa de Boric y su molestia con parlamentarios

    3.
    “He terminado mi reflexión”: Jeannette Jara confirma que seguirá militando en el Partido Comunista

    “He terminado mi reflexión”: Jeannette Jara confirma que seguirá militando en el Partido Comunista

    4.
    Postulación de Jiles (PDG) a presidencia de la Cámara abre fisura en la futura izquierda opositora

    Postulación de Jiles (PDG) a presidencia de la Cámara abre fisura en la futura izquierda opositora

    5.
    Presidencia del Senado: Núñez (RN) corre con estrecha mayoría ante falta de acuerdo

    Presidencia del Senado: Núñez (RN) corre con estrecha mayoría ante falta de acuerdo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026
    Chile

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando

    A pesar de los ruidos, postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”
    El Deportivo

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

    El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky
    Cultura y entretención

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    El pedregoso camino al Oscar de Timothée Chalamet (y por qué hizo enojar al mundo de la ópera y el ballet)

    Muere a los 64 años Sergio Gómez, destacado escritor chileno tras Quique Hache, Detective

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias
    Mundo

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso