    A tres semanas exactas del cambio de mando: Kast retoma su agenda y se prepara para llegar a La Moneda

    Helen Mora 
    Helen Mora
    José Antonio Kast

    Este miércoles, a 21 días del cambio de mando, el presidente electo, José Antonio Kast, retomará oficialmente sus actividades.

    Luego de retornar a Santiago tras sus vacaciones por el sur de Chile, el futuro mandatario llegará esta jornada hasta su oficina emplazada en Las Condes para definir sus primeros pasos en La Moneda.

    Es por eso que a primera hora algunos de sus futuros ministros comenzaron a llegar a la denominada “Moneda chica”, pues se espera que sostengan una serie de reuniones.

    En concreto, Trinidad Steinert (Seguridad), Mara Sedini (Segegob), José García Ruminot (Segpres), Jorge Quiroz (Hacienda), Jaime Campos (Agricultura), María Paz Arzola (Educación), María Jesús Wulf (Desarrollo Social) y Claudio Alvarado (Interior), son las figuras que ya llegaron al centro de operaciones.

    Con todo, aunque no se sabe cuándo lo hará, entre los pendientes del presidente electo se encuentra designar al subsecretario de Fuerzas Armadas, embajadores, delegados provinciales y seremis.

    Esto, además de definir su estrategia programática, para preparar las primeras medidas que se tomarán una vez asuman en Palacio.

