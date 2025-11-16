OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    A una hora del cierre de mesas: comando de Jara ya instaló un escenario en barrio París-Londres

    La candidata tuvo un agitado aterrizaje en su local de votación debido a la presencia de simpatizantes en el lugar.

     
    Foto: David Tralma.

    A poco más de una hora del cierre de mesas, el equipo de la abanderada presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), ya está alistando los últimos detalles para que ésta dé el discurso que los candidatos acostumbran una vez que los resultados arrojan una tendencia clara.

    Según pudo constatar La Tercera, en la esquina de calle Londres -en el barrio París Londres que alberga las sedes de los partidos del Socialismo Democrático y recientemente el comando de la candidata- ya está instalado un escenario que mira hacia la Alameda.

    La no muy grande estructura, tiene un fondo negro y azul y luces disfrazadas de banderas chilenas, y se ubica a un costado del Museo de Arte Colonial de San Francisco.

    Jara fue la última de los ocho candidatos presidenciales en emitir su voto en la mesa 78. Lo hizo en el Liceo Poeta Federico García Lorca, establecimiento educacional donde completó su enseñanza básica, en torno a las 14.00 horas. Desde que se aproximaba al liceo hasta el momento en que depositó sus preferencias en las urnas presidenciales y parlamentarias transcurrió poco más de una hora, debido a los simpatizantes que se acercaron a hablarle o a tomarse fotos con ella. La exministra estuvo acompañada de su madre, Jeannette Román; su pareja, el también militante comunista Claudio Rodríguez; amigos de su barrio, vecinos y adherentes.

    “Más que una llegada caótica fue una llegada masiva y alegre”, sostuvo para luego aludir al vidrio antibalas utilizado por José Antonio Kast en sus cierres de campaña en Viña del Mar y Concepción, mencionando que “por suerte tengo la posibilidad de poder caminar tranquila por la calle entre la gente que me conoce y entre la que no. Y es bueno eso porque cuando uno quiere representar al país no puede estar escondido ni detrás de un vidrio ni detrás de ninguna otra cosa”.

