Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral

Este viernes, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó el sorteo para el orden de aparición de los aspirantes a La Moneda el primer día de la franja electoral, que abrirá la oficialista Jeannette Jara y cerrará el republicano José Antonio Kast.

Según se informó, la franja que comenzará a ser transmitida por televisión abierta el próximo viernes 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre.

El primer bloque dedicado a la elección presidencial iniciará a las 12:45 horas, mientras que a las 20:45 horas será el turno de la franja para las parlamentarias. Aquel orden se rotará al día siguiente.

El orden completo de aquel primer día para la franja de los presidenciables es el siguiente: Jara, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y Kast.

En tanto, el orden de la franja electoral para parlamentarias quedó de la siguiente manera: Movimiento Amarillos por Chile, Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista, Alianza Verde Popular, Partido de Trabajadores Revolucionarios, Verdes Regionalistas y Humanistas, candidatos independientes fuera de pacto, Cambio por Chile, Popular, Partido de la Gente, Partido Ecologista Verde, Chile Grande y Unido y Unidad por Chile.

El CNTV explicó que la disposición que resultó del sorteo corresponde para el primer día de la franja, y que en las siguientes jornadas se va produciendo una rotación del orden de aparición.