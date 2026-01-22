Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

“Mientras funcionarios de CONAF y bomberos combaten el fuego, municipios están con su gente (...) ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes, concejales, delegados y seremis trabajan 24/7, y la solidaridad se despliega por todo Chile, una diputada aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma”.

Con esa frase el Presidente Gabriel Boric arremetió esta mañana -en X- contra la diputada electa del Partido Republicano, Paz Charpentier, por criticar la respuesta del gobierno a los graves incendios forestales que tuvieron lugar en la Región del Biobío.

El cruce, que quedó registrado en las redes sociales del Presidente, da cuenta de lo tenso que quedó ambiente en el gobierno luego de los abucheos que recibió el mandatario en una de sus visitas de este miércoles a las zonas afectadas por la emergencia.

”¡Ándate!; ¡Nunca has agarrado una pala!”, fueron algunos de los gritos que se oyeron en contra del Jefe de Estado en su paso por Punta de Parra, uno de los sectores más devastados.

Eso sí, los improperios no lo fueron todo. El Presidente durante su visita mantuvo una reunión con autoridades locales y nacionales para coordinar las medidas conjuntas ante la emergencia.

Con posterioridad, entregó una breve declaración a la prensa apostada en el puesto de mando de Conaf, en la comuna de Florida. Allí, descartó una cita en terreno con el presidente electo, quien de manera paralela se encontraba desplegado por las zonas afectadas.

El mandatario destacó el ánimo conjunto de colaborar en la reconstrucción, responsabilidad que recaerá en las manos de la administración futura.

Por otro lado, a través de sus redes sociales, el mandatario ha agradecido las distintas ayudas provenientes del extranjero para enfrentar los siniestros y sus consecuencias.

El despliegue de Kast

Kast, por su parte, durante su despliegue en Ñuble y Biobío, tuvo una recepción distinta: aplausos, conversaciones con vecinos y muchas selfies.

No solo eso, en un momento de la jornada, algunos bomberos le pidieron que les firmaran sus cascos.

Hasta los diferentes puntos que visitó en el día -Bulnes, Penco y Concepción- llegó acompañado de su futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ha mantenido una crítica constante contra el proceso de reconstrucción por el megaincendio en Valparaíso en 2024.

De hecho, este mismo punto tocaron algunos de los damnificados en sus diálogos con Kast. “No queremos quedar en el olvido”, manifestó un vecino aludiendo a la emergencia que afectó a la quinta región.

Fuera de eso, el republicano al igual que Boric destacó el espíritu de “colaboración” para la futura reconstrucción, y se abstuvo de cuestionar el despliegue del Ejecutivo.

“Es bueno que el Presidente esté en una comuna y yo, como presidente electo, pueda estar en otra comuna, porque vamos aunando información (...) No me corresponde a mí hoy día calificar si lo han hecho bien o mal. A nosotros nos interesa que las cosas se hagan. Podríamos gastar mucho tiempo en decir lo que no se hizo o también en felicitar por lo que se hizo, pero hoy día necesitamos ayuda, necesitamos que toda nuestra energía esté en solucionar la emergencia, no en criticar lo que se hizo o no se hizo por parte del gobierno”, destacó Kast.