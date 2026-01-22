SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

    Tanto el Presidente como su sucesor se mantuvieron desplegados en las zonas afectadas por los incendios este miércoles. Sus recepciones fueron distintas. Registros en redes sociales muestran como Boric fue insultado y Kast tuvo una recepción más armoniosa.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    “Mientras funcionarios de CONAF y bomberos combaten el fuego, municipios están con su gente (...) ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes, concejales, delegados y seremis trabajan 24/7, y la solidaridad se despliega por todo Chile, una diputada aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma”.

    Con esa frase el Presidente Gabriel Boric arremetió esta mañana -en X- contra la diputada electa del Partido Republicano, Paz Charpentier, por criticar la respuesta del gobierno a los graves incendios forestales que tuvieron lugar en la Región del Biobío.

    El cruce, que quedó registrado en las redes sociales del Presidente, da cuenta de lo tenso que quedó ambiente en el gobierno luego de los abucheos que recibió el mandatario en una de sus visitas de este miércoles a las zonas afectadas por la emergencia.

    ”¡Ándate!; ¡Nunca has agarrado una pala!”, fueron algunos de los gritos que se oyeron en contra del Jefe de Estado en su paso por Punta de Parra, uno de los sectores más devastados.

    Eso sí, los improperios no lo fueron todo. El Presidente durante su visita mantuvo una reunión con autoridades locales y nacionales para coordinar las medidas conjuntas ante la emergencia.

    Con posterioridad, entregó una breve declaración a la prensa apostada en el puesto de mando de Conaf, en la comuna de Florida. Allí, descartó una cita en terreno con el presidente electo, quien de manera paralela se encontraba desplegado por las zonas afectadas.

    El mandatario destacó el ánimo conjunto de colaborar en la reconstrucción, responsabilidad que recaerá en las manos de la administración futura.

    Por otro lado, a través de sus redes sociales, el mandatario ha agradecido las distintas ayudas provenientes del extranjero para enfrentar los siniestros y sus consecuencias.

    El despliegue de Kast

    Kast, por su parte, durante su despliegue en Ñuble y Biobío, tuvo una recepción distinta: aplausos, conversaciones con vecinos y muchas selfies.

    No solo eso, en un momento de la jornada, algunos bomberos le pidieron que les firmaran sus cascos.

    Hasta los diferentes puntos que visitó en el día -Bulnes, Penco y Concepción- llegó acompañado de su futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ha mantenido una crítica constante contra el proceso de reconstrucción por el megaincendio en Valparaíso en 2024.

    De hecho, este mismo punto tocaron algunos de los damnificados en sus diálogos con Kast. “No queremos quedar en el olvido”, manifestó un vecino aludiendo a la emergencia que afectó a la quinta región.

    Fuera de eso, el republicano al igual que Boric destacó el espíritu de “colaboración” para la futura reconstrucción, y se abstuvo de cuestionar el despliegue del Ejecutivo.

    “Es bueno que el Presidente esté en una comuna y yo, como presidente electo, pueda estar en otra comuna, porque vamos aunando información (...) No me corresponde a mí hoy día calificar si lo han hecho bien o mal. A nosotros nos interesa que las cosas se hagan. Podríamos gastar mucho tiempo en decir lo que no se hizo o también en felicitar por lo que se hizo, pero hoy día necesitamos ayuda, necesitamos que toda nuestra energía esté en solucionar la emergencia, no en criticar lo que se hizo o no se hizo por parte del gobierno”, destacó Kast.

    Más sobre:IncendiosJosé Antonio KastGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Constanza Castillo (RN), la subsecretaria que se desplegará con el ministro José García en el Congreso

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Lo más leído

    1.
    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    2.
    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    3.
    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    Squella y las caídas del gabinete: reconoce que Carter se bajó para evitar tensiones y responsabiliza a Andes Copper por la ausencia de Montt

    4.
    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio
    Chile

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    El valor de la humildad en tiempos convulsos
    Negocios

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay
    El Deportivo

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay

    Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro

    Con dos importantes tapadas: Gabriel Maureira se lleva los aplausos de Colo Colo tras su actuación contra Peñarol

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026
    Cultura y entretención

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa
    Mundo

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer