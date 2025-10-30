AC contra Pardow: Jara afirma que la “responsabilidad política ya se asumió” e insta a los parlamentarios a buscar compensaciones

De cara a la votación de la acusación constitucional contra Diego Pardow, la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) afirmó que la “responsabilidad política ya se asumió” e instó a los parlamentarios a concentrarse en buscar una rápida restitución de los cobros excesivos en las cuentas de luz a los consumidores.

En conversación con radio 13C, este jueves, añadió: “No creo que el objetivo de la oposición, que está diciendo que va a votar la acusación constitucion a las pocas horas de la primera vuelta, sea solucionar el problema”.

De todas formas, resaltó la gravedad del asunto: “Esto tuvo otros efectos también. Acuérdense que el Banco Central, todos los meses, cuando entregaba las cifras del IPC, decía que estaban influidos por el alza de la luz. Bueno, resulta que ahora todo parece que el error no fue tanto, las eléctricas niegan el acuerdop ara devolver 2.000 pesos mensuales. Yo lo encuentro bien insólito, ¿por qué no devuelven de una vez en un mes? Para que en un mes haya algo significativo para las personas".

Ante su aprensión al libelo, la exministra fue consultada por el respaldo a la AC por parte de diputados oficialistas, entre ellos, el integrante de su campaña, Eric Aedo (DC).

A lo que respondió: “Por eso creo que cada uno tiene que votar de acuerdo a sus propios convencimientos, pero la situación es grave. No la minimizo. Lo que no sé de qué sirve a esta altura la acusación constitucional. Yo me concentraría, si fuera parlamentaria, si usted me pregunta, en tratar de buscar soluciones para que a la gente se le devuelva la plata”, sostuvo.

En ese sentido, lanzó un dardo a la oposición: “Entiendo, porque en la oposición, yo por lo menos en los años que vi como ministra, vi harta concentración en las batallas chicas, en sacarle la roncha al otro”.

“Es lamentable porque la gente al final le paga a los parlamentarios para legislar”, concluyó la candidata.