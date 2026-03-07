SUSCRÍBETE
    Política

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    La convocatoria fue organizada por el colectivo ciudadano "Unidos con Boric" y reunió a adherentes frente al palacio de Palacio de La Moneda, con presentaciones musicales y discursos.

    Sebastián Escobar F. 
    Sebastián Escobar F.
    Oficialismo respalda legado de Boric tras acto ciudadano de despedida frente a La Moneda

    El acto ciudadano realizado este sábado en la Plaza de la Constitución, donde simpatizantes se reunieron para despedir al Presidente Gabriel Boric a pocos días del cambio de mando, generó reacciones tanto desde el oficialismo como desde la oposición.

    La convocatoria fue organizada por el colectivo ciudadano “Unidos con Boric” y reunió a adherentes frente al Palacio de La Moneda, con presentaciones musicales y discursos. Durante la jornada, el Mandatario salió al balcón del palacio junto a su hija para saludar a los asistentes, en una actividad marcada por el cierre de su mandato.

    Desde el oficialismo, dirigentes del Frente Amplio valoraron la convocatoria y destacaron las reformas impulsadas durante los cuatro años de gobierno.

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    Respaldo desde el oficialismo

    El diputado electo Matías Fernández afirmó que la actividad reflejó el respaldo ciudadano al gobierno y el compromiso de continuar defendiendo sus principales reformas.

    “Nos encontramos en esta convocatoria ciudadana de despedida de nuestro Presidente Gabriel Boric, con miles de personas de distintas partes del país, no solo despidiendo a un gran presidente, sino también comprometiéndonos a defender los tremendos avances sociales que ha habido durante este gobierno”, señaló.

    El parlamentario mencionó avances en materias como salud, pensiones, seguridad y derechos de las mujeres, indicando que el desafío para los próximos años será evitar retrocesos en esas políticas.

    “Tenemos que poner el énfasis en no retroceder y seguir profundizando esas políticas que hacen bien a la ciudadanía”, agregó.

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    En la misma línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que la administración de Boric logró sentar bases para transformaciones sociales en un contexto complejo.

    “Fue un verdadero gobierno de emergencia. Recibimos un país con una crisis política, social y económica muy profunda y con un trabajo serio y responsable logramos sentar las bases de una transformación”, afirmó.

    La dirigente destacó avances como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la reforma de pensiones, el royalty minero y políticas vinculadas al sistema nacional de cuidados.

    “Queda mucho pendiente, pero hoy tenemos un poco más de esperanza de que no vamos a retroceder en nuestros derechos y que tenemos que seguir avanzando junto con la gente”, indicó.

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición MARIO TELLEZ

    Por su parte, el diputado Diego Ibáñez valoró la convocatoria ciudadana y destacó el rol del diálogo político durante el gobierno.

    “Es maravilloso ver tanta gente reunida por la causa de los derechos sociales, por avances como el copago cero, la ley Papito Corazón o Chile Cuida”, afirmó.

    El parlamentario señaló que, pese a contar con minoría parlamentaria, el gobierno logró aprobar reformas relevantes gracias al diálogo político.

    “Poder sacar adelante iniciativas como el royalty minero, el plan Calle Sin Violencia o la reforma de pensiones amerita una capacidad de diálogo importante”, sostuvo.

    Ibáñez también adelantó que el oficialismo buscará ejercer una oposición “constructiva y dialogante” durante el próximo período político, aunque aseguró que serán firmes en la defensa de los derechos sociales alcanzados durante el gobierno.

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición Dedvi Missene

    Críticas desde la oposición

    Desde la oposición también surgieron cuestionamientos a la realización de la actividad.

    El diputado Roberto Arroyo criticó la convocatoria y cuestionó el contexto en que se realizó.

    “Es una bofetada para las familias afectadas. Mientras el Frente Amplio organiza una fiesta en la Plaza de la Constitución para aplaudir la gestión del Presidente Boric, en nuestra región todavía hay vecinos que viven en condiciones precarias tras los incendios, esperando las soluciones definitivas que nunca llegaron. No hay nada que celebrar cuando la reconstrucción quedó a medias”, afirmó.

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    En la misma línea, el diputado electo del Partido de la Gente, Patricio Briones, calificó la actividad como improcedente.

    “El Frente Amplio cree que todavía tenemos tiempo y recursos para agasajar a administraciones que no necesitan aplausos ni menos reconocimientos cuando la tarea no estuvo bien”, señaló.

    Briones agregó que, desde su perspectiva, este tipo de acciones resultan “inadecuadas, improcedentes y principalmente inaceptables”.

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal, cuestionó duramente el balance del gobierno.

    “El presidente no tiene nada que celebrar. Ellos fracasaron en su gobierno”, afirmó, agregando críticas en materias como empleo, seguridad y reconstrucción.

    Las distintas reacciones se producen en los últimos días del mandato de Boric, en la antesala del cambio de mando presidencial que marcará el inicio de una nueva administración en el país.

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición
