Presidente Boric se despide en La Moneda ante adherentes y defiende su legado a días del cambio de mando

Boric se despide en La Moneda ante adherentes y defiende el legado de su gobierno a días del cambio de mando

El Presidente de la República, Gabriel Boric participó este sábado en un acto de despedida frente al palacio de La Moneda, donde entregó un discurso ante simpatizantes que se reunieron en la Plaza de la Constitución a pocos días del cambio de mando.

La actividad fue convocada por el colectivo ciudadano “Unidos con Boric”, que organizó la jornada con presentaciones musicales y discursos. Durante el evento, el Mandatario salió al balcón de La Moneda junto a su hija para saludar a los asistentes, gesto que generó aplausos entre quienes llegaron a despedir su administración.

En su intervención, Boric realizó un balance de su gobierno y destacó que los avances logrados fueron fruto de un trabajo colectivo. “Soy un Presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron. Pero la política es un ejercicio colectivo y ha sido todo un equipo el que ha trabajado sin parar para hacer grande a Chile”, afirmó.

El jefe de Estado también agradeció a los integrantes de su gabinete y a los funcionarios públicos que participaron en su gestión, señalando que el trabajo realizado durante su mandato fue posible gracias al esfuerzo conjunto de colaboradores en todo el país.

Balance de su gestión

Durante el discurso, Boric mencionó algunas de las iniciativas impulsadas durante su administración, destacando políticas sociales y reformas que, según indicó, han tenido impacto en distintas comunidades del país.

Entre ellas mencionó la nueva legislación pesquera, los centros comunitarios de cuidado del programa Chile Cuida, la implementación del copago cero en el sistema público de salud, la distribución de recursos del royalty minero y la reforma al sistema de pensiones.

El Mandatario también enfatizó el rol de la ciudadanía en los avances del país. “Son ustedes, la gente común y corriente, quienes nos han dado la energía para luchar día a día”, expresó.

La convocatoria fue organizada por siete mujeres del colectivo “Unidos con Boric”, quienes financiaron la actividad mediante autogestión, incluyendo rifas y venta de productos en distintas instancias.

El evento comenzó cerca de las 10:00 horas con presentaciones de cantautores independientes y discursos de las organizadoras. Entre las autoridades presentes se encontraban algunos ministros del gabinete, mientras que el Frente Amplio fue el único partido que confirmó oficialmente su participación.

La despedida ocurre a pocos días de que Boric deje el cargo, marcando el cierre de su período presidencial tras cuatro años en el gobierno.