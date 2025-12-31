SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Acusan presunto “amarre”: diputados RN piden a Contraloría auditar nombramiento en Superintendencia del Medio Ambiente

    Frank Sauerbaum y Carla Morales enviaron un oficio para que se revise el concurso público por el cual Ariel Espinoza, actual jefe de la División Jurídica del MMA, pasaría a estar a cargo de nueva unidad de la SMA.

    Por 
    Lya Rosen

    Los diputados RN Frank Sauerbaum y Carla Morales solicitaron este miércoles a la contralora Dorothy Pérez realizar una auditoría para revisar el procedimiento por el cual el abogado Ariel Espinoza sería nombrado jefe del Departamento de Denuncias y Experiencia Usuaria en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

    En el oficio enviado a la titular de la Contraloría, los legisladores hacen notar que a Espinoza, actual jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, se le estaría adjudicando un concurso para asumir dicho cargo en una unidad creada recientemente por decisión de la superintendenta, Marie Claude Plumer, mediante una modificación de la estructura jerárquica y funcional del servicio.

    Imagen Ministerio del Medio Ambiente

    En dicho texto, hacen notar que la creación de dicho departamento ya fue “objeto de cuestionamientos técnicos y funcionales”, ya que la tramitación de denuncias ambientales hoy se efectúa a través de las oficinas regionales de la Superintendencia.

    Por ello, afirman, la nueva unidad tendría un carácter predominantemente administrativo o de control de gestión, sin una “justificación clara en términos de eficiencia, necesidad institucional o mejora sustantiva del servicio a la ciudadanía”.

    Además, los diputados RN hacen notar que al nuevo cargo se le estaría asignando calidad de planta y el grado 4 directivo, que corresponde al nivel más alto de jefatura existente en el servicio luego del Superintendente y de los cargos provistos por Alta Dirección Pública.

    “Esta circunstancia resulta especialmente delicada, por cuanto supone la consolidación de una posición directiva de alto rango mediante un diseño orgánico reciente, con impacto permanente en la estructura del servicio y en el gasto público asociado”, resaltan Sauerbaum y Morales en el oficio.

    Ante esto, destacan que los hechos descritos podrían constituir un uso de las facultades administrativas para asegurar la continuidad de determinadas personas en cargos públicos, “desnaturalizando los principios de mérito, igualdad de oportunidades y transitoriedad que deben regir el acceso y permanencia en la función pública”.

    Último punto complejo al relacionarse con el complejo “amarre” de funcionarios públicos que en varias ocasiones en los últimos días ha descartado el gobierno saliente del presidente Gabriel Boric.

    Ante lo expuesto en su oficio, los legisladores solicitan a la contralora solicitar los antecedentes del concurso público dispuesto por resolución exenta N° 385 de la Superintendencia del Medio Ambiente.

    Además de revisar igualmente el procedimiento mediante el cual se definió el nivel jerárquico y grado directivo del cargo a proveer, y las razones para asignarle calidad de planta.

    Quién es Ariel Espinoza

    El actual jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente es abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, como se detalla en el sitio del mismo ministerio.

    Además cuenta con un Diplomado en Negociación y Coaching de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Diplomado en Derecho del Consumo de la Universidad de Chile, y ha dividido su carrera tanto en la esfera privada como la pública en el área del medio ambiente.

    Se ha desempeñado en la Superintendencia del Medio Ambiente, como encargado de sección Equipo Jurídico de la División Sanción y Cumplimiento; ha dirigido la Subdirección de Fiscalización del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), y ha trabajado como jefe de Departamento de Regulación del Ministerio del Medio Ambiente.

