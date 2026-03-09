Ad portas del cambio de mando: retiran retratos oficiales del Presidente Boric desde La Moneda

A menos de 48 horas de la cermonia de cambio de mando en el Congreso en Valparaíso, donde el Presidente Gabriel Boric entregará el poder al mandatario electo, José Antonio Kast, las actuales autoridades continuaban esta tarde afinando los últimos detalles para el traspaso, incluyendo preparativos en La Moneda y otras reparticiones de gobierno.

Entre estos últimos, un hecho con alta carga simbólica: el retiro de los retratos del actual mandatario desde dependencias del palacio de gobierno, para dar el paso este miércoles a la imagen oficial del republicano, que ya fue dada a conocer en febrero por la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Así, esta tarde, se pudo ver a un grupo de colaboradores de la actual administración transportando los cuadros por los pasillos y escaleras de La Moneda, algunos en solitario y otros en cajas de cartón sobre carros de carga, para ser retirados del lugar donde estuvieron colgados los últimos cuatro años.

Cabe recordar que, en el marco de este proceso, a eso de las 15.00 horas de esta jornada el abogado Máximo Pavez (UDI) arribó a La Moneda para asumir como el nuevo subsecretario del Interior, en concordancia con la tradición republicana de que quien ocupe tal cargo asuma un par de días antes, con la administración saliente aún en ejercicio.

Así, Pavez se convierte en el ministro del Interior subrogante de José Antonio Kast, quedando a cargo de la cartera hasta que el republicano tome juramento a Claudio Alvarado como titular y luego al resto del gabinete este miércoles 11 de marzo.