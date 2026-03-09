SUSCRÍBETE
    Política

    Máximo Pavez llega a La Moneda para asumir como subsecretario del Interior: es la primera autoridad de Kast en instalarse

    El nuevo subsecretario del Interior liderará el ministerio hasta que Claudio Alvarado asuma como titular de esa cartera este miércoles 11 de marzo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A eso de las 15.00 horas de este lunes, el abogado Máximo Pavez (UDI) arribó a La Moneda para asumir como el nuevo subsecretario del Interior.

    Su instalación en La Moneda previo al cambio de mando obedece a la tradición republicana de que justamente quien ocupe ese cargo asuma un par de días antes, incluso con la administración saliente aún en ejercicio.

    Así, el nuevo subsecretario del Interior se convierte en el ministro del Interior subrogante de José Antonio Kast, quedando a cargo de la cartera hasta que Kast tome juramento a Claudio Alvarado como titular de Interior y luego al resto del gabinete este miércoles 11 de marzo.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Su llegada a Palacio fue tranquila, de hecho, no entregó declaraciones a la prensa presente.

