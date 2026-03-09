Máximo Pavez llega a La Moneda para asumir como subsecretario del Interior: es la primera autoridad de Kast en instalarse

A eso de las 15.00 horas de este lunes, el abogado Máximo Pavez (UDI) arribó a La Moneda para asumir como el nuevo subsecretario del Interior.

Su instalación en La Moneda previo al cambio de mando obedece a la tradición republicana de que justamente quien ocupe ese cargo asuma un par de días antes, incluso con la administración saliente aún en ejercicio.

Así, el nuevo subsecretario del Interior se convierte en el ministro del Interior subrogante de José Antonio Kast, quedando a cargo de la cartera hasta que Kast tome juramento a Claudio Alvarado como titular de Interior y luego al resto del gabinete este miércoles 11 de marzo.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Su llegada a Palacio fue tranquila, de hecho, no entregó declaraciones a la prensa presente.