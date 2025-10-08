SUSCRÍBETE
Aedo molesto con Montes por cruce con Jara y compara a la candidata con Bachelet por críticas que ha recibido en su campaña

El diputado y miembro del comando de la candidata, señaló que Jara está pasando por lo mismo que pasó Bachelet en su primera campaña. "Porque muchas de esas críticas provienen del mundo masculino", sostuvo.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Continúan los coletazos después del cruce entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con la candidata del oficialismo, Jeannette Jara. Lo que partió como una crítica de la aspirante a La Moneda hacia la cartera del ministro por la demora en reconstrucción, terminó con alta tensión luego que el secretario de Estado indicara en una entrevista en TVN que en el comando de Jara hay una persona vinculada a la megatoma de San Antonio.

Si bien, el ministro ya dio por superada la polémica, desde el comando de la candidata la molestia sigue. Así lo reflejó el diputado Eric Aedo, quien en diálogo con Radio Duna fue crítico con Montes.

“A nosotros nos hubiese encantado que el tema se cerrase a lo menos con una disculpa del ministro, o que hubiese dicho a quiénes se refería cuando hizo las declaraciones que hizo, de estas personas que se supone que participan del comando y no con este manto de dudas que dejó“, reclamó.

El parlamentario aseguró que desde el comando quedaron “absolutamente sorprendidos”. “Esto lo conversé ayer con Jeannette Jara y la verdad es que todos descolocados, o sea, ¿a qué se refiere (Montes)?“.

Aedo señaló que, a su parecer, "cuesta entender de una persona con la experiencia y la envergadura política de Carlos Montes, y por eso si se equivocó, hubiese sido bueno que hubiese dicho: me equivoqué“.

En esa línea, el parlamentario reflexionó sobre otros episodios donde la candidata se ha visto enfrentada a actores políticos.

“Yo a veces lo que percibo desde lo humano, ni siquiera desde lo político, es la incapacidad que existe en algunos actores políticos de reconocer o dejar que nuevos liderazgos políticos emerjan. Ese afán de poner en cuestión cosas que después no son capaces de explicar, que no son capaces de entregar los antecedentes, pero que van generando una polémica al final artificial”, señaló.

En ese sentido, comparó a la candidata con la expresidenta Michelle Bachelet, señalando que Jara “también es un liderazgo femenino que rompe con fuerza, que no estaba en el radar de las personas, de la política tradicional, y vive un poco el proceso que le pasó a Bachelet“.

“Si uno recuerda cuando Bachelet emergió como candidata presidencial, no se lo hicieron fácil. Y la propia Bachelet lo relata de esa forma (…) y yo creo que a Jara le pasa lo mismo, porque muchas de esas críticas provienen del mundo masculino. O sea, hay una resistencia a reconocer que hay liderazgos políticos fuertes nuevos, que la gente valora, y que es un liderazgo de una mujer", aseveró.

