Alberto Espina, ex ministro de Defensa, se encuentra internado tras sufrir accidente cerebro vascular: está estable y no sufre de secuelas

En la mañana de este sábado se informó que Alberto Espina, ex senador -y ex presidente- de Renovación Nacional y ex ministro de Defensa Nacional, ingresó a Urgencias de la Clínica Alemana el pasado martes 22 de marzo debido a un ataque cerebro vascular (ACV).

Actualmente el abogado se encuentra internado en el establecimiento y permanece estable.

Según un comunicado publicado por la clínica, Espina está próximo al alta médica. Además, tras su atención médica, se confirmó que no sufre de secuelas por el accidente.

Espina dejó su cargo como jefe de la cartera de Defensa Nacional de la segunda administración de Sebastián Piñera en julio del 2020. Desde noviembre del mismo año forma parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE).