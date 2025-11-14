Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

La candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, realizó su cierre de campaña definitivo en la Región Metropolitana durante esta jornada, donde finalmente asistieron los jefes comunales de su conglomerado que concurrieron al cierre de campaña de José Antonio Kast.

Frente a un reducido número de asistentes -que desde el comando de la candidata cifraron en 10 mil- Matthei señaló que “tengo la convicción de que el domingo las mujeres daremos la gran sorpresa en la elección presidencial, porque no nos gustan los extremos y buscamos la estabilidad. Y porque las mujeres saben que Chile necesita mano firme, pero sensible e inteligente a la vez”.

“Soy una mujer de derecha, que ama la libertad, cree en el trabajo bien hecho y odia la corrupción. He servido a Chile como alcaldesa, parlamentaria y ministra, con logros concretos que me enorgullecen: lideré la reducción de la jornada de las trabajadoras de casa particular de 72 a 45 horas semanales, la creación de más de un millón de empleos y la extensión del postnatal a seis meses”, resaltó Matthei durante su discurso.

Junto a militantes de la UDI, RN y Evópoli que asistieron a apoyar a su abanderada se encontraban figuras de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, entre ellos Jaime Bellolio, actual alcalde de Providencia, y Sebastián Sichel, de Ñuñoa.

También concurrieron autoridades comunales que despertaron dudas respecto a su apoyo a Matthei, luego de asistir el cierre de campaña de José Antonio Kast, realizado en el Movistar Arena, el pasado martes.

Se trata de los alcaldes de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN); de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), y de Paine, Rodrigo Contreras (UDI), no obstante, en la instancia republicana ellos asistieron en su roles de presidentes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AchM), la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y la Asociación de Municipios Rurales (Amur), respectivamente. En la instancia aclararon que irían a los cierres de los candidatos de derecha “como un gesto de unidad”.

Durante el cierre de Matthei se pudo ver a Alessandri, Palacios y Contreras junto a la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, con quien se fotografiaron en las graderías del recinto deportivo ubicado en Independencia.