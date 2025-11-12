Alcaldes de Chile Vamos se hacen presentes en cierre de campaña de Kast en el Movistar Arena

Los alcaldes de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN); de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), y de Paine, Rodrigo Contreras (UDI).

Tres autoridades comunales de Chile Vamos asistieron esta noche al cierre de campaña en Santiago del abanderado republicano, José Antonio Kast, lo que llamó la atención de varios asistentes a la cita del Movistar Arena.

Se trata del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN); del jefe comunal de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), y de Rodrigo Contreras (UDI), alcalde de Paine.

Su presencia se enmarcó en distintos acercamientos que ha tenido el comando de Kast con las asociaciones de municipios que los tres líderes comunales encabezan: la Asociación Chilena de Municipalidades (AchM), la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y la Asociación de Municipios Rurales (Amur), respectivamente.

Pese a esa justificación, no dejó de sorprender la asistencia de las tres autoridades, pues en paralelo, el equipo de Matthei convocó a una celebración de cumpleaños de la candidata en Colina, con la invitación extendida a todos los alcaldes.

En todo caso, aseguran que los tres representantes de los municipios también asistirán al cierre de campaña de la carta presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, programado para este jueves.

Al respecto, el propio alcalde Alessandri indicó en la ocasión que “junto a los alcaldes de Paine y La Reina participaremos en todos los cierres de campaña de las candidaturas de derecha. Queremos dar un gesto de unidad : Chile necesita un gobierno capaz de enfrentar la delincuencia, reactivar el crecimiento y mejorar vivienda, salud y educación”.