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    Alessandri advierte sobre posible veto de EE.UU. a candidatura de Bachelet a la ONU

    Las declaraciones de la autoridad de la Cámara se dan en el marco de la reunión que el Presidente Kast sostuvo con Bachelet, en la que no se emitieron declaraciones públicas en torno a la candidatura.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Alessandri advierte sobre posible veto de EE.UU. a candidatura de Bachelet a la ONU SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, recalcó que lo más importante es la viabilidad de los votos, y que no cree que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sea la mejor opción para la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    Es en esta línea que el parlamentario de la Unión Demócrata Independiente (UDI) planteó que “la primera pregunta que habría que hacerle al secretario de Estado, Marco Rubio, es si ellos van a vetar esa candidatura, y si es así ver si existe viabilidad política”.

    Alessandri, quien emitió estas declaraciones en una actividad de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) al ser consultado por la reunión que sostuvieron el pasado 20 de marzo el Presidente José Antonio Kast y la exmandataria Michelle Bachelet en La Moneda, subrayó la importancia de cuidar la figura de los expresidentes en Chile.

    “Son una institución que hay que cuidar, cada vez que un expresidente pide hora o reunión al presidente electo, debiera tener las puertas del Gobierno siempre abierta”, explicó.

    La autoridad parlamentaria agregó también que “otra cosa es que nosotros no creemos que sea la mejor persona para mandar a las Naciones Unidas”.

    La definición de Alessandri coincide con el llamado que hizo su partido respecto a la materia, dado que la UDI extendió un llamado al oficialismo para respaldar la oposición a la candidatura de Bachelet a la ONU.

    En la oportunidad, desde el gremialismo calificaron la candidatura de carecer de consenso y que no contaría con respaldo público de países que componen el Consejo de Seguridad de la ONU, que justamente cuentan con poder de veto.

    Alessandri advierte sobre posible veto de EE.UU. a candidatura de Bachelet a la ONU

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