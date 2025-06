Amarillos descarta lista parlamentaria con Chile Vamos y defiende que respaldo a Matthei “no es acercarse a la derecha”

El respaldo de Amarillos por Chile a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI) remeció a la tienda. El pacto con la derecha no cayó bien entre Jorge Burgos, Soledad Alvear y Gutenberg Martínez, exmilitantes de la Democracia Cristiana que en su momento abandaron la Falange para sumarse a Amarillos. Esta vez, renunciaron a la militancia amarilla como señal de rechazo al apoyo a la exalcaldesa de Providencia.

“Amarillos tiene un sentido fundacional de reconstruir un centro progresista. Esto no pasa por unirse con las fuerzas de derecha”, afirmó el exministro Burgos.

Sin embargo, el timonel de la tienda, Andrés Jouannet defendió que la decisión no significa “acercarse a la derecha”.

“Aquí hay una decisión política del órgano colegiado superior que tiene el partido y se adopta entendiendo que la política no se puede seguir haciendo con espejo retrovisor. O sea, no podemos seguir con el clivaje dictadura-democracia”.

En conversación con Radio Duna, este lunes, explicó que era imposibles “apoyar a alguien que represente este gobierno”.

Así, en defensa de la decisión de la tienda, el diputado sostuvo que Matthei es una persona que “ha tomado posiciones de centro”.

¿Parlamentarias con Chile Vamos?

Jouannet descartó motivaciones parlamentarias detrás del apoyo a Matthei y aseguró que la se realizó “sin ningún cálculo electoral”.

“Nosotros no hemos negociado ni un minuto con Chile Vamo. Tuve una reunión en el Congreso con los presidentes de Renovación Nacional, de la UDI y de Evópoli, los he visto, pero no nos hemos sentado a conversar ninguna lista parlamentaria. Por tanto, nosotros hemos señalado una cuestión que puede ser peligrosa para Amarillo: ir solos. Por eso estamos abocados a buscar buenos militantes, que sean candidatos para Chile", indicó.

En esa línea, remarcó que ir “no es una cuestión fácil, sin lugar a dudas, pero hay que dar una alternativa a las personas para que voten de verdad por un centro político que tiene la capacidad de dialogar con todos”.