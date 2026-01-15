SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ambas o ninguna: RN y la UDI inician presión a Elizalde para que apure las dos reformas al sistema político

    Hoy existe un consenso mayoritario -que igualmente tiene un grupo significativo de detractores- de que en las tres semanas de trabajo legislativo que quedan (dos de enero y una de marzo, sin considerar el receso de febrero) hay una oportunidad de legislar sobre el tema. En caso contrario, el debate se prolongará de forma indefinida.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Los diputados Henry Leal, Frank Sauerbaum y Andrés Longton.

    Cada día se estrecha aún más la ventana de tiempo para avanzar y lograr sacar un paquete de reformas políticas.

    Por lo tanto, con los días también comienza a crecer la inquietud y la molestia ante la falta de señales del Ejecutivo para apurar esta agenda.

    El problema es que el 11 de marzo se instala un nuevo Congreso, con cerca de un centenar de parlamentarios debutantes, que no están necesariamente interiorizados de las dificultades de gobernabilidad, discolaje y fragmentación del sistema parlamentario y partidario.

    Hoy existe un consenso mayoritario -que igualmente tiene un grupo significativo de detractores- de que en las tres semanas de trabajo legislativo que quedan (dos de enero y una de marzo, sin considerar el receso de febrero), hay una oportunidad de legislar sobre el tema. En caso contrario, el debate se prolongará de forma indefinida.

    Estos cambios políticos hoy están canalizados básicamente en dos reformas, que el mismo gobierno ha definido como complementarias.

    Una de ellas es un proyecto gubernamental, gestionado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), que tiene discusión inmediata y se encuentra en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. En lo esencial, la propuesta de La Moneda -que modifica varias leyes orgánicas- fortalece a los comités parlamentarios y eleva restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos, además de los requisitos para candidaturas independientes.

    La otra iniciativa es una reforma a la Constitución, impulsada por un grupo de senadores del PS, del PPD, de RN, de la UDI y de Evópoli, que fija un “umbral” (una barrera de 5% de los votos o contar con 8 parlamentarios) para que los partidos puedan elegir diputados. Además, establece una nueva causal de cesación del cargo parlamentario a aquellos que renuncien a sus partidos o bancadas.

    No obstante, este cambio a la Carta Fundamental nunca ha contado con algún tipo de urgencia del Ejecutivo, a pesar de que ya fue aprobado por el Senado y la Comisión de Constitución de la Cámara. Hoy esa reforma está en condiciones de ser votada por la sala de los diputados.

    Es por ello que los jefes de bancada de Renovación Nacional y la UDI emplazaron al gobierno del Presidente Gabriel Boric, y en particular al ministro Elizalde, a impulsar de manera “decidida y simultánea en la Cámara de Diputados los proyectos de reforma al sistema político actualmente en tramitación”.

    “Ambas iniciativas deben avanzar en paralelo, pues responden a una lógica complementaria y coherente. Separar su tramitación o priorizar una en desmedro de la otra, debilita un esfuerzo que ha sido concebido como transversal y que busca enfrentar de manera estructural uno de los principales problemas de nuestro sistema democrático: la excesiva fragmentación y atomización del sistema de partidos”, sostiene una declaración de las bancadas de la UDI y de RN.

    “El gobierno tiene una oportunidad antes del 11 de marzo de hacer una reforma al sistema político largamente esperada. Efectivamente, hay dos proyectos que van en paralelo y son complementarios. Le queremos pedir al ministro Elizalde y la Secretaría General de la Presidencia que le pongan discusión inmediata. Necesitamos terminar con la fragmentación del sistema político, un sistema injusto que impide gobernar, que impide hacerse cargo de los problemas de los chilenos. Nosotros le estamos pidiendo formalmente al ministro que lo haga por Chile”, dijo el jefe de bancada de los diputados de la UDI, Henry Leal.

    Su par del comité de RN, Frank Sauerbaum, agregó que “la mejora de la gobernabilidad, el fortalecimiento de la representación política y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones exigen voluntad política y sentido de urgencia. El gobierno tiene hoy la oportunidad y la responsabilidad de liderar este proceso, promoviendo una tramitación seria, coordinada y sin dilaciones, que esté a la altura de los desafíos que enfrenta nuestra democracia”.

    “Las dos reformas son complementarias, donde la del sistema político lleva varios meses esperando ser votada en sala. Si se quiere avanzar solo en la del gobierno que avanza aceleradamente y dejar durmiendo la otra, sería un atropello que dificultaría su aprobación. Esperamos que se deje de lado cualquier estrategia política y no se inhiba la deliberación democrática y se voten las dos con urgencia”, añadió el diputado Andrés Longton (RN).

    Esta inquietud y esta creciente necesidad de presionar a La Moneda, también es compartida por los senadores que impulsaron la reforma constitucional.

    Sin embargo, los más resistentes a estos proyectos son los llamados legisladores díscolos o independientes, como también las colectividades chicas o emergentes. Aunque también hay ruidos en el Frente Amplio, el PC y los diputados del PPD respecto de algunos temas puntuales, por ejemplo, el umbral del 5% de los votos, que también se puede sortear con ocho legisladores electos. La principal crítica a esos requisitos es que pueden dejar afuera de la Cámara a candidatos con alta votación. Incluso a pesar de ser primeras mayorías en sus distritos podrían no asumir porque sus colectividades no llegaron al mencionado umbral.

    Más sobre:PolíticaReformas PolíticasCongresoGobernabilidadÁlvaro ElizaldeRNUDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Claudio Crespo se disculpa por publicación de Gustavo Gatica: “Yo no festino con su sufrimiento ni con el de sus seres cercanos”

    Lo más leído

    1.
    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    2.
    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    3.
    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    4.
    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    5.
    Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

    Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando
    Chile

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana
    Negocios

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC
    El Deportivo

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC

    La millonaria cifra que acumuló el Betis de Manuel Pellegrini por premios europeos en la pasada temporada

    “El volante más completo”: Arturo Vidal se pone por encima de Xavi, Iniesta, Pirlo y grandes leyendas del fútbol

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro
    Mundo

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel