SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Andrés Bórquez, el inesperado invitado de Boric a Corea que defiende el BRICS y dardos a Trump: “No veo ningún problema”

El especialista de la Universidad de Chile en temas asiáticos es parte de la delegación que acompañó al Presidente en su gira de tres días por Corea del Sur. Desde Seúl defiende el actuar del Mandatario en materia internacional e insiste en que es buena idea unirse al BRICS, tesis que ha empujado junto a José Miguel Ahumada.

Por 
David Tralma, desde Seúl
Andrés Bórquez

En el comunicado oficial de la gira del Presidente Gabriel Boric a Corea del Sur, Andrés Bórquez figura como el único “invitado especial”, por su condición de “director del Programa de Estudios Coreanos de la Universidad de Chile”.

Hace unos meses el especialista en temas asiáticos de la misma casa de estudios -y quien es cercano al exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales José Miguel Ahumada- participó en el relato internacional de la campaña presidencial de primarias de Gonzalo Winter y empujó un nuevo centro de pensamiento ligado al tema, el “Centro de Política Exterior Progresista”.

¿Cuáles son sus expectativas de la visita del Presidente a Corea del Sur?

Corea es una potencia mediana y dentro de este contexto más complejo es importante que países como Chile puedan establecer marcos más estrechos de cooperación y, en base a eso, tener mayor capacidad de autonomía y navegar las tensiones geopolíticas de las grandes potencias.

El Presidente llega con una agenda principalmente comercial, y desde Chile le han pedido que actúe como Jefe de Estado y que evite entrar en disputas con otras potencias como EE.UU., ¿comparte esa postura?

Hay dos cosas que separar. Lo primero es que es una agenda de producción de Chile ante diferentes actores coreanos. En ese sentido, lo que uno espera es que haya una política de Estado. Luego, en el marco de la APEC, es otra dinámica. Los foros multilaterales son espacios para discutir los desafíos globales.

Entonces no comparte la idea de que el Presidente deba ceñirse a su labor de Jefe de Estado en este tipo de encuentros.

Es que el Jefe de Estado tiene un rol principal en los foros. Plantear sus argumentos, puntos de vista desde la mirada de los intereses chilenos. APEC es un espacio para plantear diferentes puntos de vista.

Estamos en plena negociación con Estados Unidos. ¿No cree que las diversas ofensivas contra Donald Trump pueden traer consecuencias negativas para el país?

No lo veo de esa manera. Es importante asumir el diagnóstico, que estamos en un escenario más dinámico y complejo. No en todos los aspectos hay una convergencia en lo que piensan las grandes potencias con respecto a lo que buscan proyectar los medianos y pequeños actores. Es importante que los pequeños y medianos actores tengan su voz. No encuentro ningún problema, ni creo que haya algún tipo de repercusión o dinámica al respecto.

La misma candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, dijo no compartir el estilo del Mandatario, en miras de la búsqueda de un equilibrio geopolítico con China. ¿Para usted el Presidente Boric ha respetado el equilibrio entre Trump y Xi Jinping?

Si uno analiza los discursos del Presidente en estos espacios, diría que, más allá del tema del estilo, él ha sido bastante consecuente. Ha planteado sus puntos en temas de multilateralismo, mantener las economías abiertas. Nosotros no somos grandes potencias, no podemos hablar de igual a igual con las grandes potencias, en términos de esa dimensión.

¿El Presidente debería jugar un rol con visibilizar la nominación de Michelle Bachelet a la ONU o es de los que creen que la exmandataria es la mejor jefa de campaña de su candidatura?

Son diferentes actores los que van planteando posiciones. En ese sentido no es raro que un Presidente dé señales. No es algo que llame la atención cuando uno mira estas dinámicas internacionales. Es importante que los mandatarios apoyen a sus candidatos, es una forma de patrocinar al país. No veo que sea algo negativo que este Presidente dé señales.

¿Qué tan viable ve la candidatura? Estados Unidos planteó que la carrera por la ONU podría abrirse al mundo y no basarse en la regla no escrita de la rotación regional.

Siempre hay competencia. En este momento para la candidatura que quiera proyectarse de acá al próximo año es fundamental que logre tener, en esta idea de consenso, a los cinco países que tienen posibilidad de veto, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Usted y José Miguel Ahumada han sido defensores de la idea de que Chile se integre al BRICS. ¿Por qué?

Personalmente vengo hace un tiempo trabajando un esquema estratégico que se llama “Latino-Pacífico”, que es una forma de plantear una posición desde la mirada de la cuenca latinoamericana del Pacífico, en su interacción con la otra parte del Pacífico, que es la cuenca asiática. Consideramos relevante que Chile no se reste de participar, observar e interactuar en espacios como los BRICS. Nos permite tener esa cotidianeidad con liderazgos como India, que no es fácil articular un espacio con ellos.

Más sobre:Andrés BórquezCorea del SurGabriel BoricAPEC 2025APEC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Realidad virtual fue clave en 2° Torneo de Debate Jurídico organizado por la Corte de San Miguel

La Bolsa de Santiago alcanza un nuevo récord y el IPSA renta 40% en lo que va del año

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Enel Américas anota alza en sus ganancias trimestrales por mejor desempeño en Colombia

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Realidad virtual fue clave en 2° Torneo de Debate Jurídico organizado por la Corte de San Miguel
Chile

Realidad virtual fue clave en 2° Torneo de Debate Jurídico organizado por la Corte de San Miguel

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

La Bolsa de Santiago alcanza un nuevo récord y el IPSA renta 40% en lo que va del año
Negocios

La Bolsa de Santiago alcanza un nuevo récord y el IPSA renta 40% en lo que va del año

Enel Américas anota alza en sus ganancias trimestrales por mejor desempeño en Colombia

Premio Impulsa 2025 distinguió a empresas y líderes que más promueven a mujeres en altos cargos empresariales

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe
Tendencias

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Garnero aborda las múltiples bajas con que la UC recibirá a O’Higgins: “Hay una necesidad de que participen más los chicos”
El Deportivo

Garnero aborda las múltiples bajas con que la UC recibirá a O’Higgins: “Hay una necesidad de que participen más los chicos”

La respuesta de Fernando Ortiz a Esteban Pavez por las quejas del volante: “Tengo que hacerle saber ciertas situaciones”

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein
Mundo

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein

Avance de partido centrista frena a la extrema derecha en legislativas anticipadas de Países Bajos

Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”