    Andrés Couble (FA) cuestiona críticas al PC por llamados a movilizarse y descarta que sea un intento de desestabilización

    El secretario general del Frente Amplio, destacó que han participado de marchas durante el Gobierno Boric apuntando que "eso no era ni de cerca que quisiéramos desestabilizar a nuestro propio gobierno”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Durante la mañana de este lunes el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, se refirió a los cuestionamientos que surgieron contra el Partido Comunista por un llamado a movilizarse, apuntando que un llamado a marchar no equivale a un intento de desestabilizar al próximo Gobierno.

    En conversación con Radio ADN, es que Couble apuntó que “lo que dice ahí es que vamos a estar y nosotros como Frente Amplio también, vamos a estar en conexión con el mundo social y eso es algo que nos define desde la izquierda, nos define desde la forma que creemos que hay que hacer política y eso lo vamos a seguir haciendo, lo hicimos dentro del gobierno y también lo vamos a hacer en la oposición”.

    Respecto a si esto sería un intento de desestabilización, Couble agregó que “Yo creo que esas acusaciones son muy pasadas respecto a lo que se ha dicho”, añadiendo que previamente “marchamos para el 1 de mayo, marchamos para los 8M, marchamos para la romería previa al 11 de septiembre y eso no era ni de cerca que quisiéramos desestabilizar a nuestro propio Gobierno”.

    Según explicó, “creemos que hay fechas que conmemoran ciertas cosas, que levantan ciertas demandas y que muestran una fuerza en la calle y en esas marchas por lo demás me encontré con personas del socialismo democrático, con personas del Partido Comunista, por lo tanto creo que es algo que compartimos en la oposición respecto a esas movilizaciones”.

    “Otra cosa tiene que ver si es que el futuro Gobierno genera malestar social o no y eso es algo que uno podría hablar en hipotético no más, pero lo que importa ahí es cuál va a ser el carácter del futuro Gobierno y cómo el futuro Gobierno va a lidiar y va a generar políticas que no generen malestar social”, enfatizó.

    Además recordando a lo ocurrido en el estallido, señaló que no son los partidos los que tienen una enorme capacidad de convocatoria. “Los partidos no tenemos la capacidad de movilizar un millón y medio de personas, no somos la izquierda organizando algo, fue un descontento que surgió y nosotros esperamos que eso no ocurra y que el siguiente gobierno tenga la capacidad de gobernar y cumplir sus expectativas”.

    Futuro de Gabriel Boric

    En la ocasión, el secretario general del Frente Amplio además abordó el futuro de Gabriel Boric como oposición señalando que “tiene un futuro con muchas posibilidades”, aunque señalando que “nunca existe un líder de oposición, sobre todo con el sistema partidista que tenemos”

    “Tiene que ser parte de las conversaciones que tengamos en la oposición, yo creo que es una figura que efectivamente aglutina, que en su Gobierno se pudo conformar una coalición amplia, y que sin duda él puede jugar un rol en mantener esa coalición, mantener las conversaciones, entender puentes de diálogo”, agregó.

    A la vez, se refirió a la posibilidad de que Boric se convierta en un eterno presidenciable apuntando que “probablemente. Igual yo creo que no hay que adelantar sobre todo la discusión del asiento presidencial”.

    “Algunos tratan de adelantarla, pero creo que es un error, porque te puede poner en lecturas más pequeñas de lo que hace uno u otro, cuando hoy día todos los liderazgos que están en la oposición, o en la futura oposición, tenemos que tender a que haya diálogo”, mencionó.

    Más sobre:GobiernoMovilizacionesMarchasAndrés CoubleFrente AmplioPartido Comunista

