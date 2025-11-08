OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Política

    Andrés Longton (RN): “Aunque crezca republicanos, Chile Vamos va a seguir cumpliendo un rol preponderante en el Congreso”

    El diputado, quien busca asegurar un cupo en el Senado por Valparaíso, dice que el sector se encuentra bien aspectado para quedarse con tres de los cinco escaños e insiste en la unidad de la oposición. "No sirve de nada llegar al gobierno si desde el Congreso no podemos darle gobernabilidad al país", afirma.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Andrés Longton (RN): “Aunque crezca republicanos, Chile Vamos va a seguir cumpliendo un rol preponderante en el Congreso”. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    Es diputado hace dos periodos, pero para esta elección parlamentaria Andrés Longton (RN) decidió dar el salto hacia el Senado, como representante de la Región de Valparaíso. Su apuesta: que la derecha se quede con tres de los cinco escaños, quitándole así un cupo al oficialismo.

    Para ello, dice, cómo se ordene el sector después de la primera vuelta será clave, pues reitera que independiente de que logren la mayoría parlamentaria, esta se verá debilitada si no son capaces de establecer una alianza de toda la oposición.

    En esa línea, afirma que más allá del crecimiento de republicanos, Chile Vamos mantendrá su influencia en el Congreso.

    Valparaíso apunta a ser uno de los principales duelos parlamentarios en la derecha. ¿Qué expectativas tiene para Chile Vamos?

    Tenemos alta expectativa, sobre todo desde el punto de vista del trabajo que hemos desarrollado en los últimos dos periodos. Obviamente que es una elección muy competitiva, porque no se eligen senadores en la Región Metropolitana y eso implica que Valparaíso es una zona muy atractiva desde el punto de vista electoral. Por eso nuestra apuesta es lograr tener tres senadores como sector. Y espero estar entre ellos.

    Hoy día Chile Vamos tiene dos de los cinco escaños. Con republicanos en el camino, ¿en qué pie están para mantenerlos?

    Entre los candidatos somos varios parlamentarios en ejercicio, otros lo fueron, por lo tanto, hay un arraigo territorial importante y eso nos va a permitir mantenerlos. Sin perjuicio de que la aparición de republicanos termina dispersando el voto del sector y también ampliándolo a distintas sensibilidades, creo que es justamente eso lo que puede generar que saquemos tres senadores.

    ¿No ve una amenaza en la irrupción de republicanos?

    Lo veo como un elemento que es preponderante para ampliar el electorado de nuestro sector, para que la derecha tenga un caudal de votos mayor. Hubiera sido ideal una primaria y una sola lista parlamentaria, pero veo con mucho optimismo que saquemos tres senadores y eso se debe particularmente a lo mal que lo ha hecho el gobierno.

    ¿No les juega en contra el hecho de que Kast y Kaiser sean los candidatos de derecha mejor posicionados?

    Puede ser que sea un factor, pero nosotros tenemos una candidata muy fuerte, que fue una gran alcaldesa. Obviamente, el paraguas de la presidencial es relevante, pero me parece que no ha sido lo suficientemente contundente para que exista una diferencia muy grande en el voto parlamentario.

    Andrés Longton (RN): “Aunque crezca republicanos, Chile Vamos va a seguir cumpliendo un rol preponderante en el Congreso”. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    Valparaíso es uno de los fuertes de la izquierda. ¿Cree que eso se va a dar vuelta para esta elección?

    Yo creo que es muy posible, porque pese a que habíamos perdido mucho terreno, en la elección municipal recuperamos varios municipios, y eso es una señal clara. Recordemos que Renovación Nacional fue el partido más votado de Chile, y acá en la Región de Valparaíso obtuvimos grandes triunfos. Entonces las expectativas son altas.

    Saliendo de Valparaíso, ¿cómo ve la irrupción de republicanos en el Congreso?

    Es evidente que va a crecer el número de parlamentarios, tanto diputados como senadores. Lo que yo espero es que ese crecimiento vaya de la mano con la debida reflexión, porque no es lo mismo ser oposición que encabezar una coalición de gobierno. Y eso es muy importante, porque en el segundo proceso constitucional sucumbieron ante ello. Acá no sirve de nada llegar al gobierno si desde el Congreso no podemos darle gobernabilidad al país, sea que gobiernen ellos o gobernemos nosotros.

    ¿Durante la campaña no han dado garantías de eso?

    Acá lo importante es que en segunda vuelta nos apoyemos mutuamente. Las señales correctas son importantes para empezar a construir complicidad. Y si queremos el día de mañana dar gobernabilidad en base a una coalición que represente las distintas sensibilidades de la derecha, no podemos estar enfrentados por quién crece más a costa del otro.

    Independiente de quién gane la presidencial, ¿cree que es factible formar una alianza parlamentaria con republicanos, con libertarios, etc.?

    Con todos, no podemos excluir a nadie a priori. Y si hay distintas miradas, tendremos que ser capaces de conversarlo, porque si logramos una mayoría parlamentaria, se puede ver debilitada si renunciamos a determinados apoyos.

    ¿En qué sentido?

    Tenemos un sistema político que está haciendo agua por todos lados, por lo que tenemos que garantizar que vamos a tener los votos para sostener un futuro gobierno del sector, porque si estamos con el pirquineo de los últimos gobiernos va a ser muy difícil. Por eso tenemos que dar garantías, para que esa mayoría sea sostenible en el tiempo.

    ¿Y en ese contexto no le preocupa que republicanos crezca a costa de ustedes? Que sean ellos los que lideren el sector.

    A ver, eso es una realidad. Ya pasó. Acá lo importante es que ni republicanos solos ni Chile Vamos solos somos capaces de darle la gobernabilidad necesaria al país.

    ¿Cree que Chile Vamos va a lograr mantener la hegemonía del sector en el Congreso?

    Sí, yo creo que la vamos a mantener. En RN tenemos expectativas de mantener la representación parlamentaria de diputados y senadores. Venimos de muy buenos resultados en la municipal, siendo el partido más votado de Chile, tanto en concejales como en alcaldes. Por lo tanto, eso te da un preámbulo muy importante.

    ¿No comparte ese escenario más pesimista de que republicanos los va a reemplazar en esta elección?

    No, todo lo contrario. Sin ninguna duda van a crecer, pero no a costa exclusivamente de nosotros. Entonces, aunque crezca republicanos, hay espacio para todos y, sin duda, Chile Vamos va a seguir cumpliendo un rol preponderante en el Congreso. Por lo mismo, esto no puede ser en base a un interés electoral, porque el día de mañana, si seguimos poniendo el pie arriba del otro, nos va a pasar lo mismo que le pasó al Socialismo Democrático con el Frente Amplio. Por eso es tan relevante mantener nuestra identidad, con convicción, porque representamos a un mismo sector, pero con matices y diferencias.

    Más sobre:Andrés LongtonLT SábadoRNEleccionesValparaísoCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encarcelan a cuatro miembros de una banda dedicada al robo de vehículos en la Zona Franca de Iquique

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    La ambiciosa meta del gobierno a marzo 2026: crear las bases de la ley de permisología y cambiar 60% de permisos clave

    Rodrigo Paz asume la Presidencia: el perfil técnico del gabinete con el que busca sacar de la crisis a Bolivia

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    3.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    4.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    5.
    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Canadá por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Canadá por el Mundial Sub 17

    Debuta el primer perro policial detector de armas en operativo policial en Puente Alto y Colina: hay cinco detenidos
    Chile

    Debuta el primer perro policial detector de armas en operativo policial en Puente Alto y Colina: hay cinco detenidos

    Encarcelan a cuatro miembros de una banda dedicada al robo de vehículos en la Zona Franca de Iquique

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?
    Negocios

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    La ambiciosa meta del gobierno a marzo 2026: crear las bases de la ley de permisología y cambiar 60% de permisos clave

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana
    Tendencias

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Juega por primera vez un Mundial: Uganda, el desconocido y espigado rival de la Roja Sub 17
    El Deportivo

    Juega por primera vez un Mundial: Uganda, el desconocido y espigado rival de la Roja Sub 17

    A fondo con Alfred Canales: “A los 21 años tuve una arritmia maligna; me dijeron que quizás no podría volver a jugar fútbol”

    Jorge Contador, presidente de los piratas: “Todos los que trabajamos aquí somos hinchas fanáticos de Coquimbo Unido”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    Ken Follett: “Isabel Allende es una escritora excelente, maravillosa

    Un Depredador con alma: “Fue un desafío lograr que la criatura siguiera siendo monstruosa”

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí
    Mundo

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí

    Rodrigo Paz asume la Presidencia: el perfil técnico del gabinete con el que busca sacar de la crisis a Bolivia

    Gobernador de California se consolida como el principal rival de Donald Trump

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego