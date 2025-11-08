Andrés Longton (RN): “Aunque crezca republicanos, Chile Vamos va a seguir cumpliendo un rol preponderante en el Congreso”

Es diputado hace dos periodos, pero para esta elección parlamentaria Andrés Longton (RN) decidió dar el salto hacia el Senado, como representante de la Región de Valparaíso. Su apuesta: que la derecha se quede con tres de los cinco escaños, quitándole así un cupo al oficialismo.

Para ello, dice, cómo se ordene el sector después de la primera vuelta será clave, pues reitera que independiente de que logren la mayoría parlamentaria, esta se verá debilitada si no son capaces de establecer una alianza de toda la oposición.

En esa línea, afirma que más allá del crecimiento de republicanos, Chile Vamos mantendrá su influencia en el Congreso.

Valparaíso apunta a ser uno de los principales duelos parlamentarios en la derecha. ¿Qué expectativas tiene para Chile Vamos?

Tenemos alta expectativa, sobre todo desde el punto de vista del trabajo que hemos desarrollado en los últimos dos periodos. Obviamente que es una elección muy competitiva, porque no se eligen senadores en la Región Metropolitana y eso implica que Valparaíso es una zona muy atractiva desde el punto de vista electoral. Por eso nuestra apuesta es lograr tener tres senadores como sector. Y espero estar entre ellos.

Hoy día Chile Vamos tiene dos de los cinco escaños. Con republicanos en el camino, ¿en qué pie están para mantenerlos?

Entre los candidatos somos varios parlamentarios en ejercicio, otros lo fueron, por lo tanto, hay un arraigo territorial importante y eso nos va a permitir mantenerlos. Sin perjuicio de que la aparición de republicanos termina dispersando el voto del sector y también ampliándolo a distintas sensibilidades, creo que es justamente eso lo que puede generar que saquemos tres senadores.

¿No ve una amenaza en la irrupción de republicanos?

Lo veo como un elemento que es preponderante para ampliar el electorado de nuestro sector, para que la derecha tenga un caudal de votos mayor. Hubiera sido ideal una primaria y una sola lista parlamentaria, pero veo con mucho optimismo que saquemos tres senadores y eso se debe particularmente a lo mal que lo ha hecho el gobierno.

¿No les juega en contra el hecho de que Kast y Kaiser sean los candidatos de derecha mejor posicionados?

Puede ser que sea un factor, pero nosotros tenemos una candidata muy fuerte, que fue una gran alcaldesa. Obviamente, el paraguas de la presidencial es relevante, pero me parece que no ha sido lo suficientemente contundente para que exista una diferencia muy grande en el voto parlamentario.

Andrés Longton (RN): "Aunque crezca republicanos, Chile Vamos va a seguir cumpliendo un rol preponderante en el Congreso".

Valparaíso es uno de los fuertes de la izquierda. ¿Cree que eso se va a dar vuelta para esta elección?

Yo creo que es muy posible, porque pese a que habíamos perdido mucho terreno, en la elección municipal recuperamos varios municipios, y eso es una señal clara. Recordemos que Renovación Nacional fue el partido más votado de Chile, y acá en la Región de Valparaíso obtuvimos grandes triunfos. Entonces las expectativas son altas.

Saliendo de Valparaíso, ¿cómo ve la irrupción de republicanos en el Congreso?

Es evidente que va a crecer el número de parlamentarios, tanto diputados como senadores. Lo que yo espero es que ese crecimiento vaya de la mano con la debida reflexión, porque no es lo mismo ser oposición que encabezar una coalición de gobierno. Y eso es muy importante, porque en el segundo proceso constitucional sucumbieron ante ello. Acá no sirve de nada llegar al gobierno si desde el Congreso no podemos darle gobernabilidad al país, sea que gobiernen ellos o gobernemos nosotros.

¿Durante la campaña no han dado garantías de eso?

Acá lo importante es que en segunda vuelta nos apoyemos mutuamente. Las señales correctas son importantes para empezar a construir complicidad. Y si queremos el día de mañana dar gobernabilidad en base a una coalición que represente las distintas sensibilidades de la derecha, no podemos estar enfrentados por quién crece más a costa del otro.

Independiente de quién gane la presidencial, ¿cree que es factible formar una alianza parlamentaria con republicanos, con libertarios, etc.?

Con todos, no podemos excluir a nadie a priori. Y si hay distintas miradas, tendremos que ser capaces de conversarlo, porque si logramos una mayoría parlamentaria, se puede ver debilitada si renunciamos a determinados apoyos.

¿En qué sentido?

Tenemos un sistema político que está haciendo agua por todos lados, por lo que tenemos que garantizar que vamos a tener los votos para sostener un futuro gobierno del sector, porque si estamos con el pirquineo de los últimos gobiernos va a ser muy difícil. Por eso tenemos que dar garantías, para que esa mayoría sea sostenible en el tiempo.

¿Y en ese contexto no le preocupa que republicanos crezca a costa de ustedes? Que sean ellos los que lideren el sector.

A ver, eso es una realidad. Ya pasó. Acá lo importante es que ni republicanos solos ni Chile Vamos solos somos capaces de darle la gobernabilidad necesaria al país.

¿Cree que Chile Vamos va a lograr mantener la hegemonía del sector en el Congreso?

Sí, yo creo que la vamos a mantener. En RN tenemos expectativas de mantener la representación parlamentaria de diputados y senadores. Venimos de muy buenos resultados en la municipal, siendo el partido más votado de Chile, tanto en concejales como en alcaldes. Por lo tanto, eso te da un preámbulo muy importante.

¿No comparte ese escenario más pesimista de que republicanos los va a reemplazar en esta elección?

No, todo lo contrario. Sin ninguna duda van a crecer, pero no a costa exclusivamente de nosotros. Entonces, aunque crezca republicanos, hay espacio para todos y, sin duda, Chile Vamos va a seguir cumpliendo un rol preponderante en el Congreso. Por lo mismo, esto no puede ser en base a un interés electoral, porque el día de mañana, si seguimos poniendo el pie arriba del otro, nos va a pasar lo mismo que le pasó al Socialismo Democrático con el Frente Amplio. Por eso es tan relevante mantener nuestra identidad, con convicción, porque representamos a un mismo sector, pero con matices y diferencias.