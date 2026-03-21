Ante alza “inevitable” de combustibles: Paulina Núñez compromete celeridad en tramitación de medidas económicas

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió este sábado a las próximas modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast.

La senadora destacó que, si bien los cambios al Mepco se realizarán vía decreto, el foco estará puesto en los proyectos de ley que ingresarán al Congreso durante los próximos días. “Lo más relevante es poder tramitar con celeridad proyectos que van a ayudar, desde el punto de vista económico, a esta alza que va a ser inevitable ”, afirmó.

Núñez explicó que una de las principales preocupaciones es mitigar el impacto en los hogares. “Lo que más le pedimos fue que impactara lo menos posible el precio del transporte público, como también de la parafina y del combustible”, indicó.

“El Mepco es un instrumento que sirve para una situación de normalidad, pero las consecuencias que está teniendo la guerra del Medio Oriente […] son importantes y por eso este instrumento no está dando abasto”, agregó Núñez.

En esa línea, recalcó que el rol del Congreso será complementar las medidas del Ejecutivo mediante legislación. “Nos vamos a enfocar en tramitar rápidamente todos aquellos proyectos que tienen como objetivo que estas alzas no sean de tal envergadura”, concluyó.

Previamente, la presidenta del Senado aseguró que el proyecto que busca reformular el Mepco ingresará a la Cámara entre el lunes o martes de la próxima semana, con miras a que el miércoles pase a la Cámara Alta a través de la Comisión de Hacienda.