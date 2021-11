Gabriel Boric afirma que “José Antonio Kast es el candidato de Sebastián Piñera” tras apoyo del ministro Figueroa al abanderado republicano

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió a criticar los dichos del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien en entrevista con La Tercera PM mostró su apoyo público al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast de cara al balotaje del 19 de diciembre.

“El gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, aseguró a este medio el secretario de Estado, quien, además, confirmó que en primera vuelta votó por el fundador del Partido Republicano.

En así como Boric afirmó que “este gobierno deja claro, una vez más, ahora mediante uno de sus ministros en ejercicio, que José Antonio Kast es el candidato de Sebastián Piñera y de todo este Gobierno, y que lo van a defender con medios legales e ilegales”.

Y agregó que “esto me parece mal, porque el Gobierno debiera ser de todos los chilenos y chilenas, sin embargo, es bueno que quede en evidencia que José Antonio Kast representa la versión pinochetista y recargada de lo que ha sido el mal gobierno de Sebastián Piñera”.

Postura que fue reforzada por su jefa de campaña, Izkia Siches: “Nada nuevo bajo el sol. Ya sabemos que es el candidato del Gobierno de Chile. Mientras Gabriel Boric es el candidato de la gente”, indicó.

Críticas del PS

Las palabras del titular de Educación también generaron molestia en el Partido Socialista (PS) y así lo hicieron ver diversos parlamentarios de la tienda, liderados por su presidente, Álvaro Elizalde, quienes acusaron “intervencionismo electoral”.

“Las declaraciones del ministro de Educación son inaceptables, constituyen una intromisión cuando faltan muy pocas semanas para la segunda vuelta electoral. Cómo puede señalar que la opción de Kast representa la libertad; un negacionista de las violaciones a los DD.HH., que ha sido un defensor de la dictadura, ¿va a representar ahora la libertad? Es evidente que el ministro de educación está profundamente equivocado”, aseguró el timonel socialista.

Por su parte, el subjefe de la bancada de diputados del PS, Jaime Naranjo declaró que “evidentemente es una intervención electoral. Pero si uno lo mira desde la perspectiva de la evaluación que tiene el ministro de Educación y lo compara con la alta evaluación que tiene la doctora Daza, él tiene un porcentaje de rechazo altísimo. Por consiguiente, uno pudiera pensar que es un verdadero salvavidas de plomo el apoyo que le ha dado el ministro a la candidatura del señor Kast”.

Mientras que el diputado y senador electo por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), indicó que “el ministro está haciendo una clara intervención electoral con recursos de todos los chilenos. Por tanto lo que tiene que haber aquí es la salida del ministro, porque él está haciendo un esfuerzo por mantener el lucro en la educación”.

Críticas del oficialismo

Desde Chile Podemos Más también surgieron críticas a los dichos de Figueroa. Y así lo hicieron saber diversos parlamentarios del bloque.

El diputado RN, Andrés Celis, afirmó que “no creo que aporte mucho intervenir con opiniones cuando tiene un cargo del Ejecutivo que es designado. Claramente nos va traer problemas con la Contraloría. Si quiere tener un rol activo en la campaña de Kast, debiese dar un paso al costado”.

Mientras que el senador UDI, Iván Moreira, indicó que “cada día que pasa nos hacemos más autogoles políticos. En la medida que el gobierno se involucre más en la campaña de Kast, menos posibilidades de ganar tiene”.

“Debe haber una estrategia coordinada, de lo contrario, estaremos dando pretextos para que se nos acuse de intervencionismo electoral a la oposición. El gobierno tiene que ser más cauto, lo que no significa que no tenga opinión”, agregó el senador reelecto por Los Lagos.