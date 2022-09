Ardern, Macron y Sánchez: La agenda de Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

Hasta la ciudad de Nueva York llegará la noche de este lunes el Presidente Gabriel Boric y una amplia comitiva de ministros para la 77º Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tras participar de las ceremonias republicanas de un nuevo aniversario de la independencia de Chile, la última de ellas la parada militar que tendrá lugar la mañana de hoy, el Mandatario se trasladará hasta el Grupo 10 de la Fuerza Aérea para iniciar su cuarta gira internacional.

Lo hará justamente a dos semanas de que el Rechazo triunfara en el plebiscito constitucional, resultado que lo forzó a realizar un profundo cambio en el corazón de su gabinete. Además, en medio de las dudas de una de sus coaliciones -Apruebo Dignidad- sobre la suscripción de Chile del TPP-11 y, más complejo aún, tras el bochornoso impasse diplomático que protagonizó el Jefe de Estado con Israel, al no recibir las cartas credenciales de su embajador el jueves pasado en La Moneda. Pese a la controversia que el hecho provocó con su contraparte y con la comunidad judía en Chile, que acusó antisemitismo, el Mandatario dio por superado ayer el episodio.

“Lo que sucedió fue una decisión en pos de hechos conocidos la noche anterior donde se había asesinado a un menor de edad (...). Desde nuestro punto de vista es un impasse que ha sido superado tanto por las declaraciones de Cancillería como del Estado contraparte″, dijo Boric tras participar del Te Deum Ecuménico.

Pese a eso, admiten en el gobierno, será uno de los temas de los que tendrá que hacerse cargo el Mandatario en su paso por el organismo multilateral, donde dará un discurso este martes. La asamblea estará marcada por la guerra de Rusia en Ucrania y se espera que Volodímir Zelenski, presidente de este último país, intervenga de manera telemática.

El discurso del Presidente Boric -que estuvo afinando durante todo el fin de semana-, no omitiría una llamado a la paz entre esas naciones y, asimismo, estará marcado por los 50 años de la mítica intervención que Salvador Allende hizo en diciembre de 1972.

El miércoles, de hecho, a las 17.45 de Nueva York -18.45 de Chile- el Mandatario participará de una conmemoración de la alocución del socialista en el organismo multilateral. Así, el Jefe de Estado viajará junto a la nieta de Allende, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la hija del exjefe de Estado, la senadora Isabel Allende.

Para preparar su propio discurso, el Presidente Boric pidió a sus equipos las intervenciones de todos los mandatarios chilenos en las Naciones Unidas.

Bilaterales

Parte importante de la agenda del Jefe de Estado en la ONU, fue preparada en coordinación con su ahora exjefa del Segundo Piso, Lucía Dammert. Si bien estaba contemplado que la socióloga se sumara a la gira, tras su renuncia el jueves pasado, no concurrirá al viaje con el Jefe de Estado.

Sí se sumarán la canciller, Antonia Urrejola, su par de Hacienda, Mario Marcel, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la directora sociocultural de La Moneda y pareja del Presidente, Irina Karamanos.

Entre sus principales actividades en Nueva York, el Mandatario sostendrá bilaterales con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y con su par de la OCDE, Mathias Cromann. Además, el martes se reunirá con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

El miércoles 21, en tanto, el Jefe de Estado sostendrá reuniones bilaterales con su par de España, Pedro Sánchez, y participará en una recepción ofrecida por el anfitrión y Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. El jueves, asimismo, se reunirá con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

En esa misma jornada, el Presidente concurrirá a la Universidad de Columbia para participar del foro “The New Chilean Politics and its Regional Implications”, del programa Columbia University World Leaders.

Con Marcel, el Mandatario participará en instancias para promover la inversión en el país y abordar el escenario económico mundial actual, como una sesión de trabajo con empresarias y empresarios en la sede del Council of the Americas, donde estará presente su CEO Susan Segal. También se dará cita con el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass.

Junto al Jefe de Estado también viajará la Orquesta Juvenil de La Pintana.