    Arremetida contra Kast y diferenciación de Boric y Bachelet: los momentos que marcaron la participación de Jara en el debate Archi

    En un debate que se extendió por más de dos horas y media, la candidata reiteró sus críticas al asesor económico de Kast, emplazó a su contendor por interrumpirla, así como por sus respuestas en el espacio radial y además remarcó "no soy heredera de Boric, ni de la Presidenta Bachelet, soy heredera de un proyecto político de la centroizquierda y del progresismo chileno”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 03 de Diciembre de 2025. Los Candidatos Presidenciales Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, participan del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    En el penúltimo debate presidencial antes de la segunda vuelta, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), además de detallar algunas de sus propuestas, reafirmó sus emplazamientos a su contendor de la oposición, José Antonio Kast (Republicanos), fijó posturas en temas contingentes, entre ellos proyectos de ley, la megatoma de San Antonio y su relación con figuras de la centroizquierda.

    En un debate que se extendió por más de dos horas y media en la Universidad Católica y que se caracterizó por ser más encendido que el que le precedió en esta etapa, Jara reiteró en varias ocasiones sus cuestionamientos al principal asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, por sus vínculos con casos de colusión.

    Críticas a Kast y a Quiroz

    En una de las ocasiones en que Jara sacó a relucir las críticas a Quiroz, ambos candidatos protagonizaron un tenso intercambio. Mientras que Kast le enrostraba las imputaciones por delitos sexuales hacia el exsubsecretario Manuel Monsalve y su calidad de exministra del Trabajo, Jara lo interpeló por tener en su equipo al asesor económico identificado como el ideólogo de la colusión de los pollos entre 2008 y 2011. “El punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando seas Presidente, ¿vas a hacer lo mismo?“ (...) No solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo de carácter delictual, de quien está acusado de violación (...) sino que además no me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí?“, dijo Jara.

    Adicionalmente, la abanderada de Unidad por Chile le enrostró en varias oportunidades a Kast no ser concreto con sus propuestas. Incluso, la respuesta “depende” que dio Kast en algunas de las consultas que se le hicieron -como cuando se le preguntó si promulgaría una ley de eutanasia- se volvió motivo de bromas durante el debate por parte de Jara, quien solía responder afirmativa o negativamente en este tipo de interpelaciones. “El candidato Kast con tal de no perder un voto no es capaz de tomar una decisión. En relación a los TAG dice ‘si bien es cierto no es menos cierto’. En relación a los $6 mil millones de dólares, todavía silencio”, indicó Jara aludiendo a la propuesta de recorte fiscal de su contendor.

    Asimismo, cuando discutieron del proyecto de ley de salacuna, Jara criticó el paso por la Cámara Baja de Kast: “Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante”. Por otro lado, advirtió que de resultar ganador el republicano, habría varias cosas en riesgo: Son cosas concretas de alguien que nunca ha tenido que vivir de una pensión, de alguien que nunca ha tenido que endeudarse para estudiar y de alguien que nunca andaba en una micro, se los puedo garantizar”.

    Contingencia

    Entre los temas de contingencia abordados por la candidata en el espacio radial, estuvo la decisión del gobierno de expropiar la mitad de las hectáreas de la megatoma de San Antonio e impulsar un proyecto habitacional en esa zona. Al respecto sostuvo: “Creo que los fallos hay que cumplirlos y las tomas son ilegales. Dicho eso, el caso de la toma de San Antonio es una excepción en política pública (...) No es la solución perfecta, es la solución que se pudo”.

    En cuanto a políticas migratorias, cuestionó la propuesta de Kast de expulsar a los 330 mil migrantes irregulares en Chile, aseguró que no corresponde regularizar a quienes ingresaron por pasos no habilitados y sostuvo un desencuentro respecto a las cifras en esta materia.

    También contravino la postura de su asesor económico, Luis Eduardo Escobar, respecto del proyecto de ley que elimina las multas a quienes circulan sin TAG. Mientras que Escobar aclaró este lunes que no está a favor de la iniciativa, la exministra reconoció que ella había sido sancionada con multas por esta situación y aclaró: “Voy a apoyar a la legislación, porque creo que lo que se ha hecho es un abuso, como con los pollos y las farmacias, un abuso con la gente”. En materia de proyectos de ley, por otro lado, Jara también se mostró a favor de la iniciativa que regula la eutanasia.

    Por otra parte, cuando se le consultó si su gobierno sería la continuidad de la expresidenta Michelle Bachelet -como sostuvo el diputado Daniel Núñez, integrante de su comando- o del Presidente Gabriel Boric, la candidata respondió: “Yo soy heredera de la tradición de la centroizquierda chilena, donde han habido presidentes muy importantes y una presidenta (...) El gobierno del Presidente Boric es de él y yo voy a encabezar mi propio gobierno (...) No soy heredera de Boric, ni de la Presidenta Bachelet, soy heredera de un proyecto político de la centroizquierda y del progresismo chileno”.

    Junto con descartar indultos a presos por violaciones a los derechos humanos, incluso si éstos ofrecen información, dijo “no voy a indultar a nadie durante mi mandato”. Ante la pregunta por la situación financiera de Televisión Nacional (TVN), se mostró a favor de que “haya un cambio en un modelo de negocios”, similar al de la BBC de Londres.

