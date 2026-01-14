SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Asociaciones de municipalidades valoran encuentro con Kast donde plantearon necesidades urgentes

    Los líderes de la AMUR, la AMUCH y la ACHM, se mostraron conformes luego del encuentro con el presidente electo y destacaron que trabajarán en la entrega de un borrador para la implementación de la Ley de Seguridad Municipal.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Este martes, distintas asociaciones de municipalidades de Chile se reunieron con el Presidente electo, José Antonio Kast, cita que fue valorada por las distintas entidades, las que plantearon sus necesidades más urgentes a abordar por el futuro gobierno.

    El encuentro incluyó a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), las que llegaron hasta “La Moneda chica”.

    Una vez concluida la cita, pasadas las 19 horas, el presidente de la ACHM -el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI)- señaló que “hemos tenido una muy grata conversación, le hemos propuesto y le hemos dicho que estamos a disposición de él, del gobierno central, para poder trabajar en conjunto, para poder realizar proyectos concretos que benefician a los chilenos”.

    “Todos los municipios administramos los mismos problemas con distintas realidades y tenemos que hacernos cargo de eso los alcaldes y tener un aliado tan importante, tan necesario como el gobierno central. Estamos seguros de que vamos a poder llegar con soluciones concretas a nuestros vecinos”, agregó Alessandri.

    En materia de seguridad, que fue uno de los puntos abordados en la cita, señalaron que desde las asociaciones entregarán un borrador en torno a la Ley de Seguridad Municipal.

    “Nos comprometimos desde las asociaciones a poder trabajar el reglamento y entregárselo antes de los 100 primeros días de gobierno, para que el Ejecutivo tenga un reglamento para la ley de Seguridad Municipal, para que lo estudie y lo pueda promulgar, para que la ley entre a regir lo antes posible”, agregó Alessandri.

    El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), destacó que “estamos muy contentos y agradecidos por esta oportunidad que el presidente nos haya recibido y haya escuchado las necesidades que tenemos cada una de las asociaciones de municipios, para nosotros es muy importante. Nosotros sabemos que esto va a ser un gobierno complejo, difícil. Él lo ha definido como un gobierno de emergencia. Sabemos que hay pocos recursos y sabemos también, porque él nos lo planteó así, que va a tener que desarrollar estrategias de gestión muy intensas. Pero quién mejor que nosotros sabemos lo que hay que hacer, mucho con poco”.

    A su vez, desde la AMUR, el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras (UDI), señaló que “ha sido una posibilidad de poder plantear una hoja de ruta, una hoja de trabajo con el Ejecutivo, con los distintos ministerios que prontamente se conocerán los nombres, pero lo principal es que se abren las puertas para que desde el municipalismo se puedan plantear a nivel central las necesidades y el trabajo que de manera urgente requieren los municipios rurales de Chile. Sabemos y estamos convencidos que el desafío del próximo gobierno va a ser poner el centro también a los municipios rurales”.

    En cuanto a si la futura administración realizó algún compromiso con las asociaciones de nombrar a un exalcalde en la cartera de Seguridad Pública, Alessandri señaló que “independiente del ministro que el presidente elija, nosotros tenemos que trabajar con él para reducir los actos de violencia que tiene nuestro país”.

    Esto, en relación al posible nombramiento del ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien fue electo como senador en La Araucanía.

    Al mismo tiempo, agregaron que “el subdere es fundamental para nosotros que se maneje en las municipalidades, que sepa de municipalidades y estamos seguros que, tanto el presidente como el ministro del Interior van a elegir un muy buen subsecretario Regional que con conocimiento de causa va a trabajar con las 345 municipalidades del país”.

