    Política

    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    A modo de ejemplo, las colectividades que quieran constituirse en la Región Metropolitana deberán reunir a al menos 10 mil afiliados.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Fachada del Servicio Electoral

    El Servicio Electoral (Servel) anunció este martes que, a partir de ahora, los partidos políticos necesitarán un mayor número de militantes para constituirse legalmente.

    Esta disposición tiene su origen en el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, que establece que la cantidad mínima de afiliados que requiere cada colectividad para constituirse debe calcularse con el escrutinio general de la última elección de diputados.

    Esto es al menos el 0,25% del electorado que haya sufragado en cada una de las regiones donde el partido esté constituyéndose, “siempre y cuando dicho porcentaje del electorado en cada región fuese superior a 500 electores”, establece la citada ley.

    Justamente, el pasado 4 de febrero el Tribunal Calificador de Elecciones dio a conocer la sentencia de proclamación y escrutinio general de los comicios parlamentarios y presidenciales del 16 de noviembre.

    Con ello, se pudo actualizar el piso de militantes que requiere cada partido. En tres regiones del norte grande -Arica, Tarapacá y Atacama- así como en dos del extremo sur -Aysén y Magallanes- la cantidad mínima de afiliados es de 500.

    De menor a mayor cantidad de militantes exigidos por ley, el orden es el siguiente: Los Ríos (651), Antofagasta (801), Ñuble (837), Coquimbo (1.129), Los Lagos (1.334), O’Higgins (1.522), La Araucanía (1.564), Maule (1.760), Biobío (2.475) y Valparaíso (2.890).

    En la Región Metropolitana, la que concentra la mayor cantidad de electores, la cifra también subió, como era de esperarse. En lugar de aproximadamente 7 mil militantes -el guarismo que se estableció basado en la elección anterior- los partidos que quieran constituirse ahora deberán reunir al menos a 10.194 afiliados.

