Aumento de asignación por riesgo a Carabineros y renovación de armamento: los compromisos de Kast para combatir el crimen organizado
Entre las propuestas se encuentra la creación de un sistema de asesoría y defensa legal a uniformados enfrentados a procesos judiciales derivados del "cumplimiento del deber".
El candidato presidencial de republicanos y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, presentó esta mañana la iniciativa “Fuerza Nacional”, la cual tiene como objetivo hacer frente a la crisis de seguridad que aqueja a nuestro país.
Son cinco los compromisos que el republicano puso sobre la mesa para avanzar en esa dirección.
En concreto, se plantea:
- La coordinación estratégica de Carabineros, PDI, Gendarmería, Fiscalía, Aduanas, Impuestos Internos, UAF y la Agencia Nacional de Inteligencia. Todas estas instituciones trabajarán unidas, pero respetando sus “atribuciones, funciones y límites”.
- Mejorar condiciones para las policías para obtener un aumento de dotación policial que priorice el despliegue en “los territorios más golpeados por el narcotráfico y las fronteras vulnerables”. Estarán en la calle día y noche con patrullajes permanentes en cada comuna.
- Renovación de armamento y equipamiento táctico de Carabineros, PDI y Gendarmería. Se modernizarán los vehículos blindados y se reforzarán los chalecos, cascos, drones y sistemas de vigilancia.
- Se subirá la asignación de riesgo para quienes “patrullan y persiguen delincuentes”. Además, se creará un sistema de asesoría y defensa legal inmediata para funcionarios “enfrentados a procesos judiciales derivados del cumplimiento del deber”.
- Se buscará desarticular el control territorial del narco. Para eso, se implementará “un urbanismo táctico que permita instalar iluminación, cámaras, mantenimiento y control de microespacios”. Junto a ello, se establecerá que “todos los bienes, propiedades y recursos comisados al narcotráfico se destinarán a programas de infancia y rehabilitación social”.
