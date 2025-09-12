SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Avanza en el Congreso proyecto que optimiza fondo de la Ley Ricarte Soto

La comisión de Salud de la Cámara de Diputados lo aprobó en general. La iniciativa propone alza del aporte fiscal anual para pasar de $100 mil a $185 mil millones.

José NavarretePor 
José Navarrete

Por unanimidad, la comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modifica la Ley 20.850, bautizada en memoria de Ricarte Soto.

La propuesta se sustenta en una moción impulsada por el diputado Tomás Lagomarsino y una iniciativa que ingresó a trámite el Ejecutivo y que el Presidente Gabriel Boric anunció en su cuenta pública en junio.

El grueso de las normas proviene del texto del gobierno.

Entre sus propuestas está un alza del aporte fiscal anual al fondo, que pasará de $100 mil millones a $185 mil millones.

La moción, en tanto, elimina la norma que especifica que los recursos podrán invertirse en los instrumentos, operaciones y contratos que establezca el Ministerio de Hacienda.

Presente en el debate de la comisión, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que la idea es resolver algunas situaciones de la Ley Ricarte Soto para garantizar el acceso a medicamentos de alto costo. En particular, indicó que la norma hace difícil el ir incorporando nuevos medicamentos.

“Por ejemplo, el marco de gasto del fondo y los mecanismos por los cuales se puede, por ejemplo, transferir los medicamentos que están en la Ley Ricarte Soto, cuando bajan de precio, a los otros sistemas de garantías sin que se perjudique a las personas”, planteó la ministra.

La presidenta de la comisión, diputada Helia Molina, destacó la importancia de este proyecto, aunque reconoció que hubo inquietud entre los legisladores sobre algunos puntos.

“Algunos diputados querían más certezas. Que pase lo que pase esté la plata y esa certeza no la dio el Ministerio. La vamos a tratar de encontrar con las indicaciones en las próximas semanas”, afirmó.

La comisión fijó como plazo para presentar indicaciones e iniciar el debate en particular el próximo 3 de octubre.

Más sobre:SaludLey Ricarte SotoCámara de DiputadosCongresoHaciendaMinsal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

Fiscal cerró investigación y presentó acusación por arista Lencería: Camila Polizzi arriesga ocho años de cárcel

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

3.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Tiempo libre

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Por Pata Morales

Servicios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia
Chile

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

TVN, reflejo de una gobernanza fallida
Negocios

TVN, reflejo de una gobernanza fallida

De Gregorio trata de imprudentes e injustificadas las discrepancias del Presidente Boric con el Banco Central por empleo

La razón por la cual el Banco Central advirtió sobre el impacto en el empleo de las alzas del salario mínimo y las 40 horas

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora
Tendencias

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Tras una espera de 43 años: la selección de vóleibol masculina alista su debut en el Mundial de Filipinas

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix
Cultura y entretención

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Francia se plantea prohibir las redes sociales a los menores de 15 años por razones de salud

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud